Hong Kong est redevenue en juillet la première destination des exportations horlogères suisses. Après une chute de plus d'un quart en juin et s'être fait ravir la tête du podium par les États-Unis, la demande en garde-temps a repris dans l'ancienne colonie britannique.

Les envois restent en repli de -1,3% à 256,5 millions de francs, mais freinent la tendance baissière par rapport à juin.

De janvier à juillet, la cité rétrocédée à la Chine a occupé la première place du classement, en repli toutefois de près de 6% par rapport à 2018.

Les manifestations prodémocratie d'ampleur ont cependant affecté la demande en garde-temps helvétiques, alors que les touristes, particulièrement chinois, apprécient habituellement d'y faire leurs emplettes.

Marché très important

Esther Nägeli, présidente de la Swiss-Hong Kong Business Association, basée à Zurich, rappelle à AWP que «plus de 50% des touristes visitant Hong Kong viennent de Chine continentale». «Si ces temps de turbulences durent, des effets sur l'industrie horlogère suisse ne peuvent pas être exclus.»

Au début du mois, Carrie Lam, la cheffe de l'Exécutif, avait averti que l'impact économique pourrait être pire que celui de l'épidémie du SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2003.

Interrogé par AWP, René Weber, analyste spécialisé dans le luxe chez Vontobel, souligne l'importance de l'ex-colonie. «Pour l'industrie horlogère suisse, Hong Kong est le marché le plus important, avec une part de marché de 14%». Pour Swatch Group et Richemont, c'est aussi une destination importante (11%).

La révolution des parapluies de 2014 avait aussi laissé des traces. «Nous avions assisté à des baisses de 20-30%» des ventes. «Selon la durée des manifestations actuelles, de telles pertes sont certainement envisageables.»

Fermetures temporaires de boutiques

Les marques ont préféré rester discrètes sur la fréquentation de leurs boutiques et leurs ventes. Patek Philippe n'a pas souhaité commenter. Le Genevois compte sept points de vente agréés sur place.

Filiale du groupe Richemont, Baume & Mercier y dispose de 48 points de vente. Sollicitée, la marque n'a pas voulu prendre la parole. En juillet, lors de la publication du premier trimestre de son exercice décalé 2019-2020, le géant du luxe indiquait que les ventes du groupe avaient notamment souffert des manifestations.

Le concurrent Swatch Group, qui compte Longines, Omega ou Tissot, faisait le constat similaire en juillet.

Une porte-parole de la société biennoise a bien voulu se livrer un peu plus auprès d'AWP, rappelant que tous les secteurs sont touchés (tourisme, hôtellerie, commerce de détail, mode): «Puisque nous avons beaucoup de magasins à Hong Kong qui se trouvent un peu partout dans la ville, il y a ceux qui sont un peu plus touchés que les autres selon les quartiers. Cela nous oblige, pour des raisons de sécurité, parfois à fermer les magasins plus tôt ou bien à les fermer temporairement.»

Dans son rapport semestriel publié fin juillet, le groupe Kering, qui comprend notamment les marques Ulysse Nardin et Girard-Perregaux, expliquait déjà que l'activité dans la région administrative spéciale avait ralenti, «compte tenu des mouvements de protestation».

LVMH (Bulgari, Hublot) en revanche n'avait pas communiqué sur ce thème le mois dernier. Le groupe français est toutefois bien présent à Hong Kong. Par exemple, rien que le site internet de Tag Heuer y recense 42 points de vente.

Malgré ces incertitudes, plusieurs marques sont annoncées à la foire Hong Kong Watch & Clock Fair prévue début septembre. Blancpain, Breguet (Swatch), Chopard, Corum, Parmigiani Fleurier (fondation Sandoz), Piaget (Richemont) et Zenith (LVMH) y sont notamment attendues. (ats/nxp)