Les trois premiers mois de l'année affichent d'excellents chiffres dans l'hôtellerie.

Le mois de mars s'est révélé le plus fréquenté des trois premiers mois de l'année 2018, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Février a attiré 3,2 millions d'hôtes (4,2%) et janvier 2,85 millions ( 5,2%).

Sur les trois premiers mois de l'année, les hôtes indigènes ont généré près de 4,6 millions de nuitées, soit une croissance de 3,6%. La progression est plus élevée ( 5,9%) concernant les visiteurs étrangers, dont les nuitées se sont établies à 4,75 millions.

Allemands en tête

Les touristes allemands restent les plus nombreux: sur trois mois, ils ont atteint plus d'un million de nuitées, contre 987'117 lors de la période correspondante de 2017. Ils sont suivis par les visiteurs du Royaume-Uni, qui ont atteint 476'691 nuitées, contre 457'045 de janvier à mars 2017.

Les touristes français ont davantage dormi en Suisse, puisque leurs nuitées se sont montées à 354'677, contre 336'328 un an plus tôt. Les visiteurs des Etats-Unis, d'Italie, de Chine (sans Hong Kong), de Russie et des Pays du Golfe ont été plus nombreux durant cette période.

Sur les dix principaux marchés, seuls les touristes belges ont passé moins de nuitées, soit 193'644, contre 195'750 de janvier à mars 2017.

Sur le seul mois de mars, le nombre de nuitées de visiteurs étrangers s'est élevé à 1,76 million, contre 1,65 million lors du même mois de 2017. La tendance par pays reste dans l'ensemble la même sur les dix principaux marchés. A noter, un recul des touristes italiens et néerlandais durant le mois sous re vue. (ats/nxp)