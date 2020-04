La récession imminente due à la crise du coronavirus devrait laisser des traces profondes sur le marché immobilier suisse. Selon les économistes de l'UBS, la valeur des surfaces de vente au détail, plus particulièrement, risque d'être mise sous pression.

Au cours des douze prochains mois, les surfaces commerciales pourraient subir une dévaluation de plus de 10%. Les économistes de la grande banque estiment vendredi que les immeubles résidentiels et les bureaux seront moins touchés, avec des prix qui ne reculeront que légèrement.

Les loyers ont baissé

Dans le cas des propriétaires de maisons individuelles, l'accélération des prix s'est même poursuivie au premier trimestre, tandis que les loyers ont baissé dans tous les segments. Mais la crise sanitaire actuelle ne devrait se répercuter sur les prix qu'à partir du deuxième trimestre.

Malgré la promesse de détente du Conseil fédéral, la situation sur le marché immobilier reste marquée par la forte incertitude sur l'évolution de la conjoncture au cours des prochains trimestres. Les transactions ont d'ores et déjà fortement chuté, alors que de nombreux locataires de surfaces commerciales, d'hôtels et d'autres biens de loisirs ne génèrent plus de revenus, ce qui met en péril le paiement des loyers.

Oeil au beurre noir

En outre nombreuses sont les entreprises qui mettent leurs plans d'expansion en veilleuse, ce qui génère une baisse de la demande d'espaces de bureaux et de logements. UBS prévoit une reprise économique au plus tôt pour le second semestre 2020. Si tel est le cas, le marché de l'immobilier s'en tirerait avec un oeil au beurre noir.

Le marché témoignerait de corrections essentiellement dans les segments les plus exposés, soit le commerce de détail et l'hôtellerie. En revanche, la majorité des propriétaires de maisons individuelles et les immeubles de placement ne devraient pas subir de réajustements majeurs de leur valeur. (ats/nxp)