La nouvelle est passée presque inaperçue. En début de semaine, Digitec Galaxus annonçait développer son offre sur le marché de la chaussure. Grâce à son nouveau partenariat avec Vögele Shoes et Surf4shoes, le numéro 1 de la vente en ligne en Suisse propose désormais 19 000 modèles de souliers sur sa plateforme.

Un ajout qui fait passer son assortiment à plus de 1,6 million d’articles. Soit trois fois plus qu’il y a un an. Les livres, le vin, la bijouterie: au cours des derniers mois, Galaxus a diversifié son offre à un rythme effréné. Et ce n’est pas fini, à en croire Alex Hämmerli porte-parole de l’entreprise. «Notre objectif est de passer la barre des 2 millions de produits cet été et de continuer à grandir rapidement. Ces prochains mois, nous allons nous concentrer sur le secteur de la mode.»

Fondée en 2001

Car les objectifs de l’entreprise fondée en 2001 par trois jeunes entrepreneurs helvétiques ont bien changé. Alors que Digitec était, à l’origine, spécialisé dans le domaine électronique, une seconde marque, Galaxus, a été créée en 2012 pour permettre à l’entreprise de se diversifier. «Désormais, nous voulons offrir presque tout à presque tout le monde. Les seules exceptions, c’est la pornographie et les armes», sourit Alex Hämmerli. Pour cela, Galaxus développe, depuis 2016, une stratégie innovante. «Nous avons mis en place une sorte de place du Marché où nos partenaires, comme Globus par exemple, peuvent venir vendre leurs produits.»

Le porte-parole assure que son entreprise est désormais décidée à croître très vite. «Nous avons engagé plus de 300 personnes l’an passé, nous avons agrandi notre entrepôt en Argovie et automatisé une grande partie de notre logistique, cela nous permet de proposer une offre beaucoup plus importante», détaille-t-il en précisant que Digitec Galaxus emploie presque tous ses collaborateurs en Suisse. Le porte-parole assure pourtant que ces décisions n’ont pas été prises par crainte de l’arrivée de la concurrence étrangère, notamment celle prévue d’Amazon. «Nous créons des solutions pour nos clients, pas contre la concurrence», pointe-t-il.

Magasins physiques nécessaires

Au-delà son incroyable croissance, Galaxus peut également s’enorgueillir de plusieurs récompenses ces dernières années. Mais quel est le secret? «Je pense que c’est une combinaison entre un prix intéressant, un assortiment important, une durée de livraison rapide et une communauté très forte», avance Alex Hämmerli. Il souligne que sur leur site, les consommateurs ont l’occasion de partager leur avis, bon ou mauvais, sur un article et de poser des questions aux personnes possédant déjà le produit. Autre point fort de la plateforme en ligne, selon lui, la dizaine de boutiques réelles réparties à travers la Suisse. «C’est un grand besoin des consommateurs suisses. Ils veulent un endroit où ils peuvent venir chercher leur produit physiquement ou le ramener.»

Cofondateur de Le­Shop.ch et consultant spécialisé en e-commerce, Christian Wanner salue le parcours de Digitec Galaxus. «Cela ne me surprend pas, c’est la preuve qu’ils font du bon boulot dans un marché très concurrentiel. Ils ont bien joué leurs cartes sur le territoire suisse», observe-t-il. Pour expliquer leur croissance, il met en avant l’importance de leur investissement dans la logistique. «Ce n’est vraiment pas un jeu d’enfant de grandir aussi vite. C’est cauchemardesque de gérer un dépôt de cette échelle.» Si l’entreprise arrive à conserver sa fiabilité logistique et une plateforme Web aussi performante, l’expert ne voit pas ce qui pourrait la freiner.

«Marges grasses»

«En Suisse, il y a encore beaucoup de produits qui sont en sur prix avec des marges grasses.» Au rayon des explications du succès de l’entreprise rachetée à 70% par Migros en 2015, l’expert avance également un argument plus étonnant. «Malgré cela, ce sont encore les entrepreneurs du début qui sont à la barre. Cela participe sans doute à leur dynamisme.» Alex Hämmerli confirme à demi-mot. «Étonnamment, la participation de Migros n’a pas changé grand-chose. Nous avons pu bénéficier de synergies avec eux, mais ils nous ont laissé beaucoup de liberté dans nos décisions de développement.» Un choix que le géant orange ne doit pas regretter. (Le Matin)