C’était un trio immuable: Google, YouTube, Facebook. Depuis de nombreuses années, les trois géants squattaient le podium des sites les plus visités aux États-Unis. Un classement que la plateforme américaine Reddit.com vient de chambouler en s’emparant de la troisième place au détriment de Facebook. Encore peu connu en Suisse, le site, fondé en 2005, compte pourtant 330 millions de membres dans le monde. Ouvert à tous les sujets, de la technologie à la pornographie, Reddit les répertorie par catégories et sous-catégories. Les contenus sont accessibles librement, mais il est nécessaire de créer un compte à l’aide d’une adresse e-mail pour avoir le droit de poster des liens, des anecdotes, des images ou des commentaires.

Et, contrairement aux autres réseaux sociaux, ce ne sont pas des algorithmes qui décident quelles publications sont mises en avant, mais les utilisateurs, grâce à un système de flèches vers le haut ou vers le bas. Même si son graphisme a été légèrement modernisé en début de semaine, Reddit détonne également par son look rappelant les forums du début des années 2000. «Ce n’est pas forcément facile d’accès pour tous, cela demande d’être socialisé à certaines pratiques numériques mais, pour certains, ce côté rustique fait partie du plaisir. C’est très direct, on va à l’essentiel», observe Olivier Glassey, spécialiste des usages numériques à l’UNIL. Le sociologue pointe également la variété des thèmes abordés. «Si par hasard un sujet n’existe pas, on le crée. D’une page à l’autre, ce sont des univers très différents», précise-t-il.

«Des contenus très pertinents»

S’il souligne les qualités de Reddit, Olivier Glassey avance également l’hypothèse que ce soit le réseau social de Mark Zuckerberg qui perde de l’audience. «Aujourd’hui, Facebook est de moins en moins agréable. On y voit tout et rien et ce n’est pas forcément ce qui nous intéresse», abonde Romain Ambass, responsable de la stratégie digitale pour l’agence romande Troisdeuxun. À ses yeux, les utilisateurs sont donc poussés à découvrir d’autres réseaux sociaux. «Reddit a un côté plus rangé qui permet vraiment de trouver des contenus très pertinents dans chaque domaine», apprécie-t-il. Pour expliquer le succès de la plate-forme qui a détrôné Facebook, le spécialiste pointe également son mode de fonctionnement. «Ils se sont basés sur un modèle de communauté où les utilisateurs sont valorisés en fonction de leur participation.»

«Cela doit inquiéter Facebook»

De son côté, Xavier Studer, fondateur du blog éponyme, raconte avoir découvert Reddit il y a quelques années mais sans véritablement accrocher au concept. «Leur graphisme et leur page d’accueil ne sont quand même pas très engageants. J’ai des doutes sur le fait que cela puisse convaincre en Suisse.» Il invite toutefois l’entreprise de Mark Zuckerberg à se remettre en question. «Ces résultats doivent inquiéter Facebook. Mais s’ils sont conformes à leurs habitudes, ils vont sans doute essayer de s’inspirer de ce que fait Reddit», appuie Olivier Glassey. (Le Matin)