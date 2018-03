Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant et malgré les taux d'intérêt négatifs, la Banque cantonale du Valais (BCVs) a réalisé des résultats en croissance en 2017. Le bénéfice net a progressé de 11,3% sur un an, à 64 millions de francs.

L'établissement qualifie l'exercice de réjouissant, mercredi dans un communiqué. Le résultat opérationnel s'est chiffré à 112,6 millions de francs, en hausse de 12,2%. A noter que l'exercice précédent a été marqué par une comptabilisation extraordinaire, soit l'allocation de 11 millions à la caisse de retraite et de prévoyance du personnel.

Le bilan a, lui, progressé de 933,2 millions de francs pour se fixer à 15,6 milliards. Les avances aux clients ont atteint 11,6 milliards de francs. Les créances hypothécaires ont enregistré une croissance de 5,5%, à 9,4 milliards. Les fonds de la clientèle ont eux augmenté de 2,1%, pour un total de 9,5 milliards. Les valeurs en dépôts-titres ont progressé de 10,5%, à 8,9 milliards.

Miser sur la proximité

Sur le plan des revenus, les opérations d'intérêts ont crû de 0,7%, à 162,6 millions de francs, «malgré la persistance d'un contexte de taux d'intérêt négatifs», note la BCVs. Les commissions et les prestations de service ont bondi de 13,8%, à 39,4 millions. Les opérations de négoce enfin ont affiché une hausse de 20,8%, à 28,7 millions.

Les charges de personnel ont atteint 73,1 millions de francs, en hausse de 3,7%. Cette progression est due, selon la banque, à l'engagement de ressources supplémentaires dans les succursales et dans certains postes-clés. Ces effectifs supplémentaires sont le fruit de la stratégie de l'établissement qui vise à renforcer sa présence de proximité.

Les autres charges d'exploitation se sont élevées à 41,2 millions de francs, en hausse de 4,3 millions. Cette augmentation est due essentiellement aux événements organisés dans le cadre du 100e anniversaire de la banque.

Avant amortissements, le ratio coûts/revenus a atteint 48,2%. Cela «place la BCVs parmi les banques les plus efficientes de Suisse», souligne l'établissement financier.

Actionnaires gâtés

L'exercice 2017 lui permet d'augmenter ses fonds propres de 59,1 millions de francs à 1,3 milliard. Quant au ratio de fonds propres, il passe de 16,8% à 17,8%. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 16 mai le versement d'un dividende de 3,15 francs par action, en augmentation de 5% par rapport à l'exercice précédent.

Niveau perspectives, la banque anticipe des résultats dans la continuité des années précédentes, dans un contexte économique incertain, malgré des signes d'embellie conjoncturelle. Elle devrait par conséquent générer en 2018 un bénéfice dans la ligne du résultat de 2017. (ats/nxp)