Reconduisant sans surprise sa politique monétaire expansive, la Banque nationale suisse (BNS) demeure aussi optimiste quant à l'évolution de l'économie suisse cette année. L'institut d'émission, toujours prudent, maintient sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) helvétique à «environ 2%».

En Suisse, l'économie a continué de se redresser, conformément aux anticipations, écrit jeudi la BNS dans son communiqué. Au cours des trois premiers mois de l'année, le PIB a augmenté de 2,3%, une progression une nouvelle fois supérieure au potentiel estimé. Dans ce contexte favorable, l'utilisation des capacités de production s'est encore améliorée, laissant l'institut d'émission augurer d'une baisse du chômage.

Croissance étrangère

L'économie helvétique a bénéficié en début d'année de la robuste expansion de la conjoncture globale, notamment de la croissance soutenue aux Etats-Unis et en Chine. En dépit d'un ralentissement jugé passager en Europe, tous les indicateurs s'affichent au vert pour les prochains mois. D'autant plus que les risques, essentiellement liés à l'évolution politique dans certains pays, à d'éventuelles tensions au niveau international et aux tendances protectionnistes, sont plutôt orientés à la baisse.

Evoquant le marché hypothécaire et immobilier, la banque centrale helvétique observe la persistance de déséquilibres. Même si l'augmentation des prêts hypothécaires est restée modérées au cours des derniers trimestres, les prix ont poursuivi leur hausse. De ce fait, un «risque de correction» existe dans le segment des objet résidentiels de rendement. Et la BNS d'avertir qu'elle veille attentivement à l'évolution, se déclarant prête, le cas échéant, à adapter le volant anticyclique des fonds propres des banques.

Taux négatifs

La BNS a maintenu le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue en zone négative, inchangé à -0,75%. La marge de fluctuation du Libor à trois mois demeure comprise dans la fourchette de -1,25% à -0,25%, indique jeudi l'institut d'émission suite à son examen de la politique monétaire. La BNS juge la situation sur le marché des devises toujours fragile et restera active «si besoin». (ats/nxp)