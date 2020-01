La Banque nationale suisse (BNS) s'attend à dégager un bénéfice de 49 milliards de francs en 2019, selon ses résultats provisoires dévoilés jeudi. Elle devrait être en mesure doubler les montants dévolus aux cantons et à la Confédération.

Le bénéfice de 49 milliards correspond quasiment aux 50 milliards de francs attendus par les analystes d'UBS. En 2018, l'institut d'émission avait subi une perte de 14,9 milliards. Le gain réalisé sur les positions en monnaies étrangères s'est établi à environ 40 milliards de francs, tandis que le stock d'or a généré une plus-value de 6,9 milliards. Les positions en francs détenues par la BNS ont enregistré un bénéfice d'environ 2 milliards de francs, a détaillé la banque centrale helvétique dans un communiqué.

La BNS pourra verser un dividende de 15 francs par action, «ce qui correspond au maximum prévu par la loi», a souligné l'institut d'émission. Ce dernier pourra aussi verser 1 milliard de francs à la Confédération et aux cantons, auquel vient s'ajouter un montant supplémentaire du même ordre. Sur ce total 2 milliards, un tiers est destiné à la Berne fédérale et deux tiers aux cantons.

Versements supplémentaires

La banque centrale a laissé entrevoir d'autres hausses. «Le niveau élevé de la réserve pour distributions futures permet à la Banque nationale d'augmenter, dans une mesure limitée et dans le respect des principes habituels, les montants qu'elle versera à la Confédération et aux cantons au titre des exercices 2019 et 2020», a-t-elle souligné sans préciser les montants potentiels à distribuer.

Pour la période 2021 à 2025, la BNS devra d'abord établir l'année prochaine une nouvelle convention avec le Département fédéral des finances (DFF). Les résultats détaillés seront présentés le 2 mars.

Le bénéfice de la BNS est cependant essentiellement comptable, car elle devrait vendre ses actifs pour empocher les gains. Ses actifs financiers en francs se composent en grande partie d'obligations d'Etat et de créances résultant de pensions de titres. La banque centrale helvétique dispose aussi d'un stock d'or, qui s'établissait à 1040 tonnes l'an dernier.

Actions de Facebook et Amazon

Une partie de ses réserves monétaires est également placée en actions et en obligations d'entreprises. La BNS détient ainsi pour 3,4 milliards de dollars d'actions Apple, autant en titres Microsoft, 2,4 milliards en actions Amazon ou encore 1,4 milliard de titres Facebook, selon les informations fournies par le régulateur boursier américain (SEC).

Des voix s'élèvent régulièrement pour profiter de ce pactole. L'Union syndicale suisse (USS) a ainsi récemment demandé qu'une partie du bénéfice de la BNS serve à renforcer l'assurance vieillesse et survivants (AVS). D'autres préconisent la mise en place d'un fonds souverain. (ats/nxp)