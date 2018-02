Les bourses européennes ont vécu mardi une ouverture en net repli, dans le sillage des tendances observées la veille outre-Atlantique et en Asie.

L'indice des valeurs vedettes, le Swiss Market Index (SMI), chutait de 4% environ, avant de se ressaisir quelque peu. Vers 9h25, le SMI ne perdait «plus que» 2,3% à moins de 8900 points, à son niveau le plus bas depuis cinq mois. La veille, il avait fini en baisse de 1,3%.

A Londres, le Footsie a démarré avec une chute de 3,5% et le CAC 40 à Paris perdait plus de 3,4% dans les premiers échanges. A Francfort, le DAX a ouvert en baisse de 3,26%.

Vent de panique sur les marchés: le BEL 20 en recul de 3,7% à l'ouverture https://t.co/z3bwSDWtcO — RTBF info (@RTBFinfo) February 6, 2018

La franc suisse recherché

A Wall Street, les investisseurs ont cédé à un mouvement de panique après plusieurs mois d'euphorie boursière. A la lecture des annonces d'augmentations de salaires annoncées depuis plusieurs jours, les marchés craignent en effet un rebond de l'inflation qui pourrait provoquer un resserrement monétaire américain à un rythme plus rapide que prévu.

Tout comme les donneurs d'ordres se détournent des actions, plus risquées que les obligations, ils se réfugiaient mardi vers le yen, valeur-refuge prisée en période d'incertitudes. Autre valeur-refuge, le franc s'est apprécié ces derniers jours, l'euro s'échangeant sous 1,16 franc et le dollar à 93 centimes environ.

De même l'once d'or montait elle à 1343 dollars vers 08h00, contre 1333,60 dollars lundi soir.

Inquiétudes outre-Atlantique

Les marchés asiatiques ont bu également la tasse mardi. La Bourse de Tokyo, en tête, a terminé en chute de 4,73%, emboîtant le pas à la Bourse de New York (-4,6% à la clôture), où les investisseurs ont soudainement cédé à l'affolement la veille.

Le reste de la semaine pourrait être tout aussi compliqué, comme l'explique Makoto Yamada à l'agence Bloomberg. Ce courtier chez Goldman Sachs estime qu'il faudra plusieurs séances avant de voir le calme revenir.

Signe de l'inquiétude aux Etats-Unis, la chaîne Fox News, pourtant ardente défenseur de Donald Trump, n'a pas hésité à interrompre le discours du président américain retransmis en direct pour évoquer l'actualité boursière.

Mid-Trump speech, Fox News breaks coverage to Shep Smith reporting on the market drop pic.twitter.com/e45shCN1Wh — The Giants beat the Patriots twice (@zarzarbinkss) 5 février 2018

Phase de correction

Après la fièvre qui s'était emparée des marchés ces dernières semaines, «cette soudaine baisse est un choc», a commenté Toshihiko Matsuno, de SMBC Nikko Securities. Les marchés entrent maintenant «dans une phase de correction», a-t-il ajouté, avec un déclin de plus de 10% pour l'indice Nikkei par rapport au plus haut du 23 janvier, tout comme le Dow Jones avait lâché lundi plus de 10% en séance par rapport à son record du 26 janvier.

Autre actif risqué délaissé, la devise virtuelle bitcoin, en forte baisse depuis plusieurs semaines, poursuivait sa chute mardi, tombant même brièvement sous les 6000 dollars alors qu'il frôlait les 20'000 dollars en décembre. Il évoluait autour de 6260 dollars vers 08h00.

"Cette baisse du #Bitcoin intervient alors que les marchés boursiers asiatiques plongeaient ce mardi dans le sillage de #WallStreet, pénalisés par la nervosité des investisseurs face à une hausse des taux d'intérêt aux US"@LesEchos https://t.co/B77y09vDPs — Crypto-folie (@crypto_folie) February 6, 2018

