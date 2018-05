La Chine a proposé à Donald Trump des mesures qui permettraient de réduire de 200 milliards de dollars par an le déficit commercial des Etats-Unis avec Pékin, a-t-on appris jeudi de sources américaines. Cette somme correspondrait aux exigences du président américain.

La proposition a été présentée lors des discussions qui ont repris jeudi à Washington entre hauts responsables américains et chinois pour tenter d'éviter une guerre commerciale potentiellement coûteuse entre les deux grandes puissances. Selon l'une des sources, Boeing serait l'un des grands bénéficiaires de l'offre chinoise. L'avionneur est l'un des premiers groupes exportateurs des Etats-Unis et vend déjà environ un quart de ses avions de ligne à des clients chinois.

Une autre source au courant des discussions a déclaré que cet ensemble de mesures pourrait comprendre la suppression de tarifs douaniers chinois en vigueur sur les produits agricoles américains - dont les fruits, les noix, le porc et le vin - qui représentent environ 4 milliards de dollars.

La Chine «trop gâtée»

Donald Trump réclame entre autres une réduction de 200 milliards de dollars de l'excédent commercial chinois avec les Etats-Unis ainsi que des droits de douane en forte baisse. Le président américain a rencontré jeudi le principal conseiller économique de Pékin, le vice-premier ministre Liu He. Aucun compte-rendu des discussions n'a été diffusé par la Maison-Blanche.

