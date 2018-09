La Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi le relèvement d'un quart de point de son principal taux d'intérêt et laissé pratiquement inchangées ses prévisions en matière d'évolution de sa politique monétaire. Ces décisions surviennent face à une croissance économique soutenue et à un chômage historiquement bas.

