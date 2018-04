Des clients de Raiffeisen ont reçu de mauvais relevés de compte la semaine dernière. Au total, 114 personnes ont été concernées, a reconnu l'établissement, confirmant une information de la plateforme financière «Inside Paradeplatz».

Survenue mardi dernier, l'erreur d'envoi s'explique par un problème technique chez le fournisseur de Raiffeisen pour la production de documents, a précisé lundi un porte-parole du numéro trois bancaire helvétique. Les clients touchés viennent de toute la Suisse.

Les causes du couac ont été identifiées et corrigées. Des mesures ont aussi été prises pour qu'une telle situation ne se reproduise plus, le prestataire externe de Raiffeisen ayant mis en place des contrôles techniques et manuels supplémentaires.

Les clients concernés ont été informés, de même que l'Autorité de surveillance des marchés (FINMA). Celle-ci a porté plainte contre inconnu, sachant qu'il s'agit d'une violation du secret bancaire.

L'incident reste mineur par rapport à celui vécu en 2014 par la Banque Coop, qui avait envoyé de mauvais relevés bancaires à 43'000 clients. Ceux-ci avaient reçu des bons de loisirs des CFF en guise d'excuse. (ats/nxp)