La Suisse reste le pays financièrement le plus opaque sur le globe, selon l'organisation non-gouvernementale Tax Justice Network (TJN), qui publie mardi son classement mondial sur le secret bancaire. Cet indice classe 112 Etats à travers le globe.

Les Etats-Unis, qui étaient encore classés au 6e rang en 2013, occupent désormais la deuxième place. Les îles Caïman sont à la troisième place du podium devant Hong Kong, Singapour, le Luxembourg, l'Allemagne et Taïwan. La Slovénie ferme le ban, considéré comme le pays le plus transparent, avec un score de 41,8 points sur une échelle de 100.

TODAY (Tuesday 30th January) the Financial Secrecy Index will go LIVE on this site at 18.00 CET: https://t.co/77Ysk0UovI #FSI18 #FSI2018 Get the real story on global corruption and follow @FinclSecrecyInd for more details pic.twitter.com/GMBtqWR28q