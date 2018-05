La Suisse, c’est du chocolat, des montres et des drones. Telle est la formule de la Confédération sur la nouvelle image voulue pour le pays, celle du paradis des robots volants.

Développée par Présence Suisse, la campagne «Switzerland – Home of drones» doit durer deux ans et a été lancée hier à Paris dans le cadre du salon Viva Technology. Notre organisme chargé de la promotion de la Suisse à l’étranger y présente une «volière», petite cage cubique dans laquelle de vieux coucous côtoient les drones les plus modernes et les plus ingénieux créés en Suisse, principalement autour des deux pôles d’excellence que sont l’EPFL et l’EPFZ.

En matière de drones, la Suisse peut réellement se targuer d’être à l’avant-garde. Et c’est aussi dorénavant un secteur économique à part entière et en pleine croissance. On y dénombre plus de 80 entreprises et quelque 2500 emplois, selon Présence Suisse. Nous vous présentons ici quelques fleurons de notre flotte présents à Paris. (Le Matin)