Dans cette évaluation publiée mardi ici dans une synthèse et là dans sa version complète, et qui porte sur 80 indicateurs, la Suisse arrive juste avant les Pays-Bas. La Suède arrive troisième, suivie de la Grande-Bretagne qui gagne deux positions, tout comme Singapour derrière elle. Les Etats-Unis sont 6e.

Pékin arrive à la 17e place, en hausse de 5 rangs. Le président américain Donald Trump avait notamment expliqué ses taxes contre la Chine par ses accusations de transfert forcé de propriété intellectuelle pour les entreprises américaines dans ce pays.

Le directeur général de l'OMPI Francis Gurry a mentionné la décision chinoise de changer l'économie vers des industries innovantes «pour maintenir leur avantage concurrentiel».

Cette montée annonce l'arrivée d'«une innovation multipolaire», ajoute-t-il. Au total, 20 pays sont plus innovants qu'attendu par rapport à leur niveau de développement. Parmi eux figurent six Etats d'Afrique subsaharienne et cinq de l'Est de l'Europe. Des Etats comme l'Inde, le Kenya ou le Vietnam font aussi mieux que prévu.

Focus sur les énergies vertes

Cette année, l'Indice porte aussi sur l'innovation pour les technologies vertes. D'ici une vingtaine d'années, les besoins en énergie auront augmenté de 30%. Et les approches non renouvelables seront «intenables», ajoute l'OMPI.

Même si des innovations sur cette question sont observées dans le monde entier, l'augmentation des investissements a ralenti et les «obstacles» restent nombreux. Des efforts supplémentaires doivent avoir lieu sur l'approvisionnement, les villes et les transports ou encore l'optimisation des systèmes énergétiques.

Plus largement, première pour la huitième année consécutive, la Suisse est en tête sur plusieurs indicateurs en termes de brevets et de propriété intellectuelle. Elle est aussi deuxième dans la production manufacturière à dimension technologique élevée ou intermédiaire. Elle fait encore partie des meilleurs au monde sur les dépenses de recherche. (ats/nxp)