La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a diminué de 0,3 point depuis le 1er janvier de cette année, passant 8 à 7,7%. C’est la conséquence du rejet de la réforme des retraites à l'automne dernier et de celui du maintien du taux de TVA qui était directement lié à la Prévoyance vieillesse 2020.

Cette baisse de la taxe sur la valeur ajoutée ne semble pas profiter aux Suisses qui paient toujours les même prix pour certains produits, voire plus parfois, relève la Nordwestschweiz, relayée par l'Aargauer Zeitung mercredi. Elle se fait l'écho d'une enquête menée par la Fondation alémanique de protection des consommateurs SKS.

Peu de baisses effectives

La SKS a en effet examiné à la loupe 27 produits sur lesquels la baisse de la TVA aurait dû se faire ressentir vu leur prix élevé, à savoir des téléviseurs, des réfrigérateurs ou encore des machines à café. Elle a ensuite comparé leur prix actuel à celui de l'an dernier. Verdict: plus de 60% des appareils examinés étaient au même tarif et trois étaient même plus cher. Seuls les prix de sept appareils sur 27 avaient baissé.

La Fondation critique la stratégie des détaillants qui consiste à répercuter la baisse de la TVA uniquement sur quelques produits de leur assortiment. C'est la méthode choisie par la Coop. Raison invoquée selon le quotidien alémanique: les rabais offerts sur ses produits sont nettement plus élevés que les 0,3% de réduction qui devraient s'appliquer.

Mais le problème de cette mini-baisse, souligne le quotidien alémanique, c'est qu'il faut qu'un produit coûte au moins 16 francs pour que le prix puisse diminuer de 5 centimes, un chiffre rond. Ce qui fait que personne ne la remarque. Les grands détaillants préfèrent donc miser sur des rabais sur un panel d'articles. Coop ainsi annoncé des baisses sur 1200 produits. Pareil pour Migros qui répercute les réductions cumulées de TVA sur différentes gammes de produits.

Pratiques opaques

Mais pour la SKS, la pratique n'est pas clair et ne permet pas de vérifier si les clients profitent de l'entier de cette baisse de TVA. «L'approche des commerçants est totalement opaque. N'importe qui peut faire ce genre de déclarations mais personne ne peut ensuite vérifier si elles sont appliquées. On ne sait donc pas quel montant est effectivement remboursé aux consommateurs», souligne sa directrice Sara Stalder. Pour elle, tous les produits avec un taux de TVA de 8% devraient être moins cher. «S'ils ne le sont pas, c'est que la marge des commerçants est augmentée».

Même au Département fédéral de l'Economie on l'admet: «nous avons de nombreuses plaintes qui nous indiquent que les entreprises ont de la peine à baisser leurs prix», explique ainsi Rudolf Lanz, responsable du contrôle des prix. Mais il reconnaît que vérifier la bonne répercussion de cette baisse de TVA est très difficile. En outre, les baisses applicables sont souvent compensées par les coûts engendrés par celles-ci, comme l'adaptation des caisses des magasins par exemple. Des coûts estimés à 200 millions, explique-t-il.

(nxp)