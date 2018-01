Jeff Bezos est marié à MacKenzie Tuttle depuis 1993. Ils ont eu trois garçons et adopté une fillette chinoise. La famille vit près de Seattle. Le milliardaire a aussi trois appartements autour de Central Park, à New York, deux villas à Los Angeles et la plus grande maison de Washington. (Image: Evan Agostini/AP)

Décidément, 2017 aura été une bonne année pour Jeff Bezos. Sa société, Amazon, a vu son titre en Bourse bondir grâce au nombre record de commandes en ligne enregistrées aux États-Unis lors du Black Friday, le 24 novembre. Possédant 17% du capital, le fondateur a augmenté sa fortune en un jour de 2,4 milliards de dollars, atteignant 100,3 milliards. Ce qui fait de lui l’homme le plus riche du monde. Rien qu’en 2017, Jeff Bezos a gagné 33 milliards!

Le succès d’Amazon s’est confirmé mardi, l’entreprise annonçant avoir livré plus de 5 milliards de colis à ses abonnés Prime en 2017. Il s’agit des clients qui, contre une prime annuelle de 99 dollars aux États-Unis ou 49 euros en France, bénéficient de livraisons gratuites illimitées ainsi que du libre accès à d’autres services, comme celui de vidéos en ligne exclusives. Desservant 16 pays, l’abonnement Prime n’est pas encore disponible en Suisse. Mais l’arrivée imminente d’Amazon chez nous devrait rapidement faire évoluer les choses. Si le numéro un mondial du commerce en ligne s’est réjoui de ce chiffre impressionnant de livraisons, c’est tout simplement parce qu’un abonné Prime dépense 1700 dollars par an sur Amazon, contre 700 dollars pour un client normal. L’avenir d’Amazon (et celui de ses concurrents) dépendra donc fortement du succès de ces programmes de fidélisation.

Encore une chose que Jeff Bezos a comprise avant tout le monde, grâce à un Q.I. supérieur à la moyenne, mais surtout à sa capacité à flairer les bons coups. Alors qu’il gagnait pourtant un million par an en tant que vice-président d’un fonds spéculatif à Wall Street, il n’a pas hésité, à 30 ans, à laisser tomber ce job pour se lancer dans l’e-commerce, qu’il jugeait prometteur. C’est ainsi qu’il crée Amazon en 1994. Grâce à une série d’innovations (critiques en ligne, recommandations personnalisées, achat en un seul clic), sa librairie online devient tellement incontournable que Bezos peut faire pression sur les éditeurs afin qu’ils baissent leurs marges.

Des investissements en or

Jeff Bezos est aussi l’un des premiers à investir un million dans un moteur de recherche alors méconnu, un certain Google. Il fait pareil ensuite avec Airbnb ou Uber. Avec l’argent qu’il gagne, il finance ses passions. Grand fan de «Star Trek» et de l’aventure spatiale, il crée en 2000 Blue Origin. Une société à laquelle il verse un milliard par an pour faciliter l’accès de l’homme à l’espace. En 2013, Bezos rachète aussi à la surprise générale le quotidien The Washington P ost, en difficulté. Peut-être pour trouver une synergie un jour entre la presse et Amazon.

Le pire des patrons

Jeff Bezos ne fait pourtant pas tout juste. En 2014, son smartphone avec images en 3D, le Fire Phone, est un bide qui fait perdre 170 millions de dollars à Amazon. Une paille pour le multimilliardaire.

Le bonhomme a aussi un côté obscur: il n’hésite pas à insulter ses employés lorsqu’il pique un coup de sang. Travailleur acharné, il attend des autres qu’ils fassent comme lui. Et, contrairement à Google ou Apple, Amazon n’as pas l’image d’une entreprise sympa ni dans laquelle il fait bon travailler. En 2014, la Confédération syndicale internationale lui décerne le titre de pire patron du monde.

Aujourd’hui à la tête de 100 milliards de dollars (somme qui fluctue au gré de l’action Amazon), à quoi va-t-il utiliser sa fortune? S’il n’a pas, contrairement à Bill Gates, Warren Buffett ou George Lucas, signé le Giving Pledge, opération où les milliardaires s’engagent à donner une grande partie de leur fortune à des fins philanthropiques, Bezos et sa famille ont tout de même versé plus de 100 millions à des œuvres de charité. Mais Bezos veut faire plus et, en juin dernier, il a demandé au public de lui soumettre des actions à financer. Il a reçu plus de 50 000 propositions. Si vous en avez une, n’hésitez pas! (Le Matin)