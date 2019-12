Les exportations horlogères suisses sont passées sous la barre des 2 milliards de francs, en raison notamment de l'effondrement des envois vers Hong Kong. Les volumes ont à nouveau plongé.

Le repli de 3,5% par rapport à novembre 2018, à 1,99 milliard de francs, est attribué à «la forte baisse affichée par Hong Kong», a expliqué jeudi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). L'ancienne colonie britannique a enregistré une chute de 26,7%, après -29,7% en octobre.

Sur les onze premiers mois de l'année, le recul y a atteint 10,6% par rapport à la même période en 2018. Le territoire reste toutefois la première destination des garde-temps helvétiques entre janvier et novembre.

Le mois dernier, le Royaume-Uni (-17,3%), la France (-17,4%) ou les Emirats arabes unis (-27,8%) ont également tiré les chiffres vers le bas. La Chine s'est elle aussi rétractée (-5,5%). En revanche, les Etats-Unis ( 4,6%), premier marché des envois de montres suisses en novembre, et le Japon ( 7,8%) ont progressé.

Le nombre total de pièces a continué de fondre en novembre (-355'000 pièces), plongeant de plus de 16%. L'entrée de gamme pâtit du succès grandissant des smartwatches ou montres intelligentes.

Les montres de moins de 3000 francs (prix export) ont connu une baisse à deux chiffres tant en valeur qu'en nombre de pièces, tandis que celles de plus de 3000 francs sont restés stables en volume, pour une valeur en légère hausse ( 2,0%).

Sur les onze premiers mois de l'année, la valeur des exportations horlogères est en hausse de 2,0% d'après la FH.

Les clients chinois préfèrent Singapour et la Corée

Les analystes de Morgan Stanley jugent cette nouvelle légèrement négative pour les géants du luxe Swatch et Richemont. Ils relèvent que les envois vers Singapour et la Corée du Sud ont bondi de respectivement 29% et 17%, compensant partiellement le ralentissement dans la Grande Chine. Ils attribuent ce rebond à un transfert des achats des ressortissants chinois, qui boudent Hong Kong.

Les experts supposent en outre qu'une poignée de marques, comme Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet et Omega, prennent une part de plus en plus importante dans la croissance de l'industrie horlogère.

Patrik Schwendimann, de la Banque cantonale de Zurich, souligne que le recul des envois se situe dans la fourchette des attentes de la ZKB. Les trois segments de prix les moins élevés (inférieur à 200 francs, entre 200 et 500 francs et entre 500 et 3000 francs) «sont, comme craint, en recul».

Vers 12h15, Swatch et Richemont restaient collés en bas de tableau, le premier reculant de 1,6% à 269,80 francs et le second de 1,6% à 74,98 francs, dans un SMI en retrait de 0,08%. (ats/nxp)