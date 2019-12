Economistes et analystes retrouvent l'optimisme quant à l'évolution de l'économie suisse. Reflet de ces attentes favorables, l'indicateur de confiance dans l'avenir de l'économie helvétique compilé par Credit suisse et la CFA Society Switzerland a renoué en décembre avec la zone positive pour la première fois depuis juin 2018, s'établissant à 12,5 points, contre -3,9 en novembre.

Alors que le conflit commercial s'est atténué ces dernières semaines à la faveur de l'accord partiel convenu entre Washington et Pékin, les analystes tablant sur une embellie pour l'économie helvétique sont deux fois plus nombreux que ceux anticipant une détérioration de la situation économique, indiquent vendredi le numéro deux bancaire helvétique et l'association faîtière des analystes financiers. Toutefois, la majorité des experts sondés, soit 15 sur 24 (63%), n'attendent pas de changement au niveau de la dynamique économique de la Suisse.

Les analystes tablent sur une embellie

L'optimisme retrouvé des sondés repose également sur une situation toujours solide pour le marché du travail en Suisse et l'amélioration des perspectives économiques pour l'Europe. La nette victoire des conservateurs aux élections au Royaume-Uni a contribué à réduire les incertitudes. Les participants au sondage sont désormais moins enclins à prévoir un ralentissement de la dynamique des exportations.

Pour les trois à cinq prochaines années, les spécialistes sondés prévoient une croissance moyenne du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse de 1,3%. Alors que cette valeur atteignait 1,5% en juin, le changement reflète pour l'essentiel le fait qu'une proportion plus importante d'analystes ne table que sur une hausse modeste entre 0 et 1%. La part des experts les plus optimistes, soit ceux visant une progression plus de 2%, a aussi fondu.

En matière d'inflation, la proportion d'analystes attendant une hausse au cours des six prochains moins en Suisse a une nouvelle fois augmenté. Mais, les récentes réunions des banques centrales semblent inciter les sondés à envisager un renchérissement inchangé à court terme. (ats/nxp)