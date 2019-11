Si beaucoup d'enseignes ont déjà lancé depuis lundi leurs offres promotionnelles, c'est ce vendredi que débute officiellement le Black Friday. La fréquentation sur les sites de vente en ligne est déjà en forte hausse et promet de l'être également dans les magasins.

«Environ 65% des enseignes ont lancé leur semaine du Black Friday dès lundi avec les premiers rabais. D'autres, pour la plupart, attendent vendredi pour lancer leurs actions», relève Jérôme Amoudruz, fondateur de la plateforme blackfriday.ch, qui répertorie les offres spéciales des marques lors de cette journée de rabais. «Cette année, les ventes se sont plus diluées car elles ont commencé beaucoup plus tôt, mais on voit qu'il y a beaucoup d'expectatives du côté des consommateurs», explique-t-il.

Reflet de l'importance qu'a pris cette journée pour les commerçants, le prix des annonces publicitaires en ligne a bondi de 30% sur des plateformes comme Google et Facebook, selon le spécialiste.

Une première en 2014

«Nous observons une concurrence très agressive par rapport à l'année dernière. Beaucoup d'enseignes mettent les moyens pour atteindre des objectifs très élevés lors de cette journée, qui est déjà pour certains la plus importante de l'année.»

Et si les enseignes mettent la main au porte-monnaie, c'est que les consommateurs promettent de répondre présent. «Nous enregistrons une croissance de 11% de la demande, mesurée via les recherches mots-clés Black Friday sur le web», détaille M. Amoudruz.

Originaire des États-Unis, le Black Friday suit la célébration de Thanksgiving. Les boutiques accordent d'importants rabais, aussi lors du lundi qui suit, le Cyber Monday. En Suisse, le premier Black Friday a eu lieu en 2014, à l'initiative des magasins Manor.

En 2018, et uniquement en ligne, les chiffre d'affaires du Black Friday sont estimés à 120 millions de francs en Suisse pour le seul vendredi. Aux États-Unis, ils ont atteint 6,2 milliards de dollars l'année dernière. (ats/nxp)