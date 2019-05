Zurich: Trump ravive tensions et appréhensions à la Bourse

La Bourse suisse s'acheminait lundi vers une entame de semaine maussade, à l'image des places financières asiatiques.



«L'adoption subite d'une ligne dure par Trump a échaudé les investisseurs, qui peinent à réduire leur exposition au risque», souligne London Capital Group dans un commentaire matinal. Le prestataire de services financiers relève un regain marqué d'intérêt pour les valeurs refuges, au détriment des marchés actions.



Les traitements de titres hors dividende n'aidaient pas les indices à remonter la pente.

A 08h04, le pré-SMI compilé par Julius Bär abandonnait 1,69% à 9577,21 points, sur un front rouge uni.



UBS (-6,8% ou 92 centimes) et ABB (-5,5% ou 1,14 franc) héritaient «naturellement» de la lanterne rouge et de l'avant-dernière position, négociés hors dividendes de respectivement 70 et 80 centimes.



Swiss Re (-2,0%) s'apprêtait à reprendre son chemin de croix, plombé lundi par une dégradation de sa recommandation par Deutsche Bank à «hold». Le géant bancaire allemand non plus n'a pas été ébloui par la performance trimestrielle du réassureur.

Les horlogères Swatch (-2,0%) et Richemont (-1,8%) illustraient l'impact récurrent des mauvaises nouvelles pour la Chine sur les valeurs du luxe.



Les poids lourds défensifs n'offraient aucune résistance, Nestlé cédant 0,9%, Roche 1,0% et Novartis 1,2%.



Givaudan (-1,4%) a finalisé l'acquisition du français Albert Vieille.

Swisscom, Swiss Life et SGS (-0,8% chacun) offraient les moins mauvaises prédispositions.