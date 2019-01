Un millier de migrants honduriens, organisés en deux caravanes distinctes, étaient en route mardi vers les États-Unis, où le président Donald Trump a réclamé à nouveau la construction d'un mur pour empêcher l'immigration illégale. Répondant à un message sur les réseaux sociaux qui annonçait une «Caravane de migrants le 15 janvier», une première colonne de plus d'un demi-millier de personnes a quitté lundi soir, sous une pluie battante, la gare routière de San Pedro Sula. Un second groupe de quelque 500 migrants est parti mardi à l'aube et a rejoint la première colonne à la frontière avec le Guatemala, première étape de leur longue marche vers les États-Unis.

L'extrême pauvreté a connu une recrudescence en 2017 en Amérique latine, touchant plus de 10% de la population. Il s'agit du taux le plus élevé depuis neuf ans, selon un rapport publié mardi par la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc).

«La proportion de personnes en situation d'extrême pauvreté continue d'augmenter, poursuivant la tendance observée en 2015», a indiqué la commission régionale lors de la présentation de son rapport annuel «Panorama social de l'Amérique latine». L'extrême pauvreté touchait 10,2% en 2017 (contre 9,9% en 2016) soit 62 millions de personnes. Le taux de pauvreté restait stable, touchant 30,2% de la population, soit 184 millions de personnes.

«La région avait fait d'importants progrès entre la décennie passée et le milieu de l'actuelle», a souligné Alicia Barcenas, secrétaire exécutive de la Cepalc, lors d'une conférence de presse. Mais «depuis 2015 des reculs ont été enregistrés, en particulier en matière d'extrême pauvreté».

Selon les prévisions de la Cepalc, un organisme des Nations Unies qui a son siège à Santiago, la pauvreté devrait légèrement baisser en 2018, touchant 29,6% de la population, soit 182 millions de personnes. L'extrême pauvreté restera elle stable à 10,2%. La Cepalc considère que les personnes en situation d'«extrême pauvreté» sont celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter les aliments de base.

Moins d'inégalités

Le rapport de l'organisme onusien souligne toutefois une réduction des inégalités en Amérique latine depuis le début des années 2000, en raison notamment du rôle «important» des systèmes de protection sociale ces dernières années pour contenir les inégalités dans la redistribution des richesses.

Cependant «l'Amérique latine et les Caraïbes restent la région la plus inégalitaire au monde, avec des niveaux de pauvreté toujours significatifs, et d'importantes franges de la population qui, si elles se sont hissées au-dessus des niveaux de pauvreté et d'extrême pauvreté, restent vulnérables aux variations économiques», selon le rapport. (ats/nxp)