Boeing s'enfonce dans la crise sans précédent du 737 MAX, son avion phare dont le retour dans le ciel est à nouveau retardé par la découverte d'un nouveau problème de sécurité aux conséquences financières et sociales potentiellement lourdes.

L'action du constructeur aéronautique a clôturé en baisse de 2,91% à Wall Street, signe des doutes des milieux d'affaires sur la levée de l'interdiction de vol frappant le MAX depuis mi-mars après deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts.

L'agence fédérale de l'aviation (FAA), le principal régulateur de l'aérien aux Etats-Unis, a indiqué mercredi soir avoir décelé un nouveau problème lié à un microprocesseur du 737 MAX posant un «risque potentiel». «C'est un coup dur supplémentaire pour l'avion et pour Boeing», estime Scott Hamilton, expert chez Leeham.

La faille aurait été détectée par des pilotes de la FAA lors des tests sur simulateurs la semaine dernière, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier sous couvert d'anonymat. Les pilotes ont eu du mal à reprendre rapidement le contrôle de l'avion après l'activation du système anti-décrochage MCAS, mis en cause dans l'accident de Lion Air du 29 octobre 2018 (189 morts) et d'Ethiopian Airlines du 10 mars dernier (157 morts).

Incertitudes

Selon deux sources industrielles, c'est un défaut du microprocesseur, qui a tendance à orienter le nez de l'avion vers le sol. Il n'est pas dit que le microprocesseur ait joué un rôle dans les accidents sus-cités.

Boeing, qui travaille d'arrache-pied depuis plusieurs semaines sur une mise à jour du MCAS, s'étant refusé à indiquer la nature du problème, il est difficile de dire s'il faut juste une mise à jour du système ou un remplacement des pièces défaillantes. La seconde option retarderait le retour dans le ciel du 737 MAX, car elle «touche au coeur de l'architecture et de la conception de l'avion», estime une des sources.

BREAKING: Boeing now expecting to complete its work on the 737 Max, including filing for certification, in the September time frame, which is later than expected - source pic.twitter.com/yqOcU08l91