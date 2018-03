La reprise conjoncturelle continue de se consolider en Suisse, selon le Fonds monétaire international (FMI). L'institution estime que l'économie helvétique est parvenue à relever les défis liés au taux de changer ces dernières années.

«Pour 2018, le FMI table sur une croissance de 2,25% pour la Suisse et confirme ainsi dans une large mesure les prévisions du groupe d'experts de la Confédération», a indiqué lundi le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI), dans un communiqué envoyé parallèlement à la conférence de presse du FMI sur l'évaluation annuelle de la Suisse.

«Grâce à sa grande capacité d'adaptation, l'économie suisse est restée relativement solide au cours des dernières années face à la pression exercée par le franc fort», selon le communiqué. Cette pression s'est récemment affaiblie avec la reprise conjoncturelle mondiale, et la croissance économique du pays a repris de la vigueur.

Réformes saluées

Les experts du FMI estiment toutefois qu'une éventuelle aggravation des tensions commerciales et géopolitiques internationales, un durcissement notable et inattendu des conditions de financement mondiales ou encore des déséquilibres sur le marché immobilier et hypothécaire suisse pourraient entraver cette évolution favorable.

L'application des taux négatifs par la Banque nationale suisse (BNS) et ses interventions ponctuelles sur le marché des devises ont permis d'éviter une appréciation excessive du franc et de stabiliser l'évolution des prix. Le FMI confirme par ailleurs la solidité persistante des finances publiques helvétiques.

L'institution salue en outre les progrès réalisés dans le renforcement de la stabilité du secteur financier, notamment en ce qui concerne les établissements d'importance systémique. Enfin, elle soutient les réformes structurelles prévues, dont celle touchant à l'imposition des entreprises. Le FMI recommande aussi des réformes pour garantir la prévoyance vieillesse à long terme. (ats/nxp)