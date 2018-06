Le prêt du FMI de 50 milliards de dollars en faveur de l'Argentine a été formellement approuvé mercredi à l'issue d'une réunion du comité de direction du Fonds monétaire international, a annoncé l'institution dans un communiqué.

Le FMI et l'Argentine avaient annoncé le 7 juin avoir trouvé un accord de principe sur ce prêt en échange d'un engagement des autorités argentines à mettre en place des réformes pour limiter les dépenses de l'Etat. Celui-ci devait toutefois encore recevoir l'aval des membres de la direction du Fonds.

What is the purpose of Argentina’s loan with the IMF? How much money has been disbursed? These and other questions answered in this FAQ https://t.co/ofmxYiRZ1T pic.twitter.com/kKGH47rpcu