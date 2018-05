New York

Situé sur la 5e avenue, le Plaza Hotel, qui existe depuis plus de 100 ans, apparaît dans plus de 30 films hollywoodiens. Shahal Khan, dont la société White City Ventures a son siège à Dubaï, a expliqué à l'AFP s'être associé à l'investisseur Kamran Hakim, basé à New York, pour racheter l'établissement. La transaction doit être finalisée le 25 juin.

Parmi les propriétaires actuels de l'hôtel, figure le prince et milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal qui a été détenu pendant près de trois mois dans l'hôtel Ritz-Carlton de Ryad dans le cadre d'une vague d'arrestations destinées, selon les autorités saoudiennes, à lutter contre la corruption.

Un hôtel unique

Le Plaza qui a appartenu un temps au président des Etats-Unis Donald Trump, est actuellement géré par le groupe français Accor. «Le Plaza est unique mais personne n'en n'a jamais fait une marque mondiale», a souligné Shahal Khan.

«Je cherche maintenant un endroit, peut-être la Chine, peut-être un lieu en Europe, mais je pense qu'il serait bien aussi de faire le seul autre Plaza à Abou Dhabi ou à Dubaï», a-t-il expliqué. «J'ai le plan d'ouvrir un Plaza aux Emirats arabes unis d'ici à 2020», a ajouté l'homme d'affaires très présent au Pakistan et pour qui «Dubaï est davantage un hub que Londres.»

Situé sur les routes intercontinentales, l'aéroport de Dubaï est le plus fréquenté au monde en termes de passagers internationaux avec 88,2 millions de voyageurs en 2017. Abou Dhabi accueille depuis novembre dernier le musée Louvre Abu Dhabi qui se décrit comme «premier musée universel du monde arabe». (ats/nxp)