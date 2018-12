A partir de 2020, le Salon International de la Haute Horlogerie à Genève (SIHH) et la foire horlogère et joaillière Baselworld à Bâle, les deux événements phares de l'industrie horlogère mondiale, synchroniseront leur calendrier. Le SIHH se tiendra cette année là du 26 au 29 avril à Genève, suivi immédiatement par Baselworld du 30 avril au 5 mai à Bâle, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué conjoint.

Les calendriers ont été synchronisés jusqu'en 2024. «Nos deux évènements ont de tout temps été différents, mais complémentaires. Cette concomitance retrouvée des dates entre SIHH et Baselworld renforcera la Suisse en tant que destination incontournable pour l'horlogerie dans le monde», a indiqué Fabienne Lupo, la directrice générale de la Fondation de la Haute horlogerie, citée dans le communiqué, organisant le SIHH.

Contexte en mutation

Jusqu'ici le SIHH avait lieu en janvier, alors que Baselworld se tenait en mars. Cette situation impliquait que les professionnels, la presse et les clients communs aux grandes marques horlogères devaient se rendre deux fois en Suisse en l'espace de deux mois.

Ce changement intervient dans un contexte en mutation pour les salons mais particulièrement difficile pour Baselworld, qui a vu le nombre de ses participants se réduire comme une peau de chagrin ces dernières années, notamment en raison des coûts qui y sont liés.

Meilleure coordination

L'annonce cet été du groupe Swatch, le plus important exposant de la foire rhénane jusque-là, ne plus participer à la manifestation a été un coup dur pour la plus importante exposition de ce genre.

Ces derniers mois de nombreux patrons de l'industrie horlogère suisse ont évoqué la nécessité d'une meilleure coordination des dates pour Baselworld et le SIHH, événements pendant lesquels les nouveautés sont présentés.

Début décembre, Michel Loris-Melikoff, directeur de Baselworld avait déclaré dans une interview au site spécialisé anglais WatchPro, être «ouvert» à discuter de la coordination des dates et lieux avec le Salon international de la haute horlogerie (SIHH) et le salon des fournisseurs l'EPHJ. (ats/nxp)