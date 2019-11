Plus grande attractivité

L'Exécutif valaisan ne vise, ni plus ni moins, qu'à proposer le régime fiscal le plus attractif de Suisse dès le 1er janvier 2020. En ce sens, il propose à son législatif de réduire le taux d'impôt sur le bénéfice de 12,66% à 11,89% pour les entreprises réalisant un gain allant jusqu'à 250'000 francs (150'000 francs actuellement). Cette mesure concernerait quelque 95% des PME.



Les 11,89% proposés sont à mettre en regard avec les 13,4% dans le canton de Neuchâtel, 13,72% dans celui de Fribourg, 13,79% pour Vaud et 13,99% à Genève. Les grandes entreprises valaisannes bénéficieraient, elles, d'une réduction du taux d'imposition de 21,56% à 16,98%. A noter qu'en Valais, les firmes au bénéfice d'un statut spécial ne représentent que le 1% des entreprises. L'ensemble de la réforme débouchera sur des pertes fiscales estimées à 132 millions de francs sur trois ans, dont 50,5 millions de francs pour le canton et 81,5 millions pour les communes.