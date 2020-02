Tidjane Thiam quittera la tête de Credit Suisse sur une envolée de la performance du groupe. Le numéro deux bancaire helvétique a bouclé 2019 sur un bond de 70% de son bénéfice net, malgré un quatrième trimestre globalement inférieur aux attentes. Emporté par l'affaire des filatures, le directeur général prendra congé à la fin de la semaine et sera remplacé par Thomas Gottstein.

«Je suis fier de ce que le Credit Suisse a réalisé pendant mon mandat. Nous avons remis le Credit Suisse sur de bons rails et nos résultats de 2019 montrent que nous pouvons être durablement rentables. J'apporterai mon soutien enthousiaste à mes collègues tandis qu'ils continueront à développer les affaires», affirme jeudi Tidjane Thiam, cité dans le communiqué de presse.

Le Franco-Ivoirien avait pris ses fonctions en juillet 2015 et restructuré la banque durant trois ans, réorientant les activités vers la gestion de fortune au détriment de la banque d'affaires.

Dividende en hausse

Le bénéfice annuel s'est envolé de 69% à 3,42 milliards de francs, selon les indications fournies par le géant bancaire zurichois. Le produit d'exploitation a pris 7% à 22,48 milliards de francs. Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 0,2776 franc par action, à comparer à la rémunération de 0,2625 franc au titre de 2018.

Net income of CHF 3.4 billion in 2019 compared to CHF 2.0 billion in 2018, up 69%. Follow the link for additional details: https://t.co/fQ7K8aeA79 #CSresults