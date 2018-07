Julius Bär a enregistré une solide hausse du bénéfice sur les six premiers mois de l'année. Le gestionnaire de fortune a également profité d'une progression des avoirs sous gestion, qui se sont malgré tout révélés inférieurs aux attentes, a-t-il précisé lundi.

«L'environnement de marché est difficile mais joue en notre faveur, en notre qualité de conseiller pour nos clients. En tenant compte des perspectives actuelles, je suis confiant de pouvoir atteindre nos objectifs d'afflux d'argent et d'efficience en matière de coûts», a souligné Bernhard Hodler, directeur général de Julius Bär, cité dans le communiqué.

Le bénéfice net, selon la norme IFRS, a progressé de 26% à 444 millions de francs au premier semestre. Ajusté des coûts d'intégration et de restructuration ainsi que des amortissements sur actifs immatériels, le profit net a augmenté de 19% à 480 millions.

Ces deux valeurs ont dépassé les prévisions du consensus AWP, qui tablait sur respectivement 440 et 476 millions.

Le produit d'exploitation a bondi de 12% à 1,79 milliard, légèrement sous le montant attendu de 1,82 milliard. La marge brute est restée presque inchangée à 91,5 points de base. Les charges ajustées ont progressé de 9,8% à 1,21 milliard. Le ratio coûts sur revenus s'est amélioré à 67,3%, contre 69,1% à la même période un an plus tôt.

A fin juin, le ratio de fonds propres (CET1) s'est fixé à 13,7%, contre 16,7% à fin décembre 2017.

Avoirs sous gestion en deçà des attentes

Les avoirs sous gestion ont atteint 399,9 milliards, soit une hausse de 3% par rapport à fin 2017. La banque a profité de l'acquisition de 95% de Reliance Group au Brésil, d'un effet de change favorable de 1 milliard de franc et de l'afflux d'argent nouveau. Ce dernier a progressé de 5% sur une base annualisée, à 9,9 milliards.

Ces contributions positives ont toutefois été contrebalancées par une performance de marché négative de 4 milliards, liée au repli sur les Bourses suisse, européennes et asiatiques à la fin du premier semestre.

La progression de l'afflux d'argent nouveau est en ligne avec la fourchette ciblée de 4% à 6%, précise le communiqué. L'Europe, la Suisse et l'Asie ont particulièrement contribué à la croissance mais certains clients ont retiré des actifs, se montrant plus prudents dans la gestion de leur portefeuille en Asie et au Moyen-Orient.

Si les attentes des analystes ont été dépassées au niveau du bénéfice, cela n'a pas été le cas pour l'afflux net de capitaux, escompté à 10,7 milliards, et les avoirs sous gestion, attendus à 405,8 milliards.

Le nombre de conseillers a augmenté de 79 depuis le début de l'année, dont 13 provenant de Reliance Group. Les dépenses de personnel se sont inscrites en hausse de 11%, précise le communiqué. (ats/nxp)