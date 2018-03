Oerlikon a réalisé un solide exercice 2017. Le groupe industriel alémanique a vu son chiffre d'affaires bondir de 22,1% sur un an à 2,85 milliards de francs, pour un bénéfice net qui a chuté de plus de moitié (-60,8%) à 152 millions, en raison notamment d'un gain unique en 2016.

L'entreprise basée à Pfäffikon (SZ), par la voix de son directeur général Roland Fischer, cité dans un communiqué, a parlé mardi d'une «croissance profitable» pour qualifier l'exercice écoulé. Sur le plan opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) s'est amélioré de 38,6% pour s'inscrire à 219 millions de francs.

Le bénéfice net des activités poursuivies a bondi de 78%, à 146 millions de francs. Le montant est ajusté de la cession au groupe suédois Atlas Copco de la division Leybold Vacuum, spécialisée dans les techniques du vide, dont la vente, finalisée en septembre 2016, avait gonflé le résultat de l'exercice concerné.

Commandes en verve

Les entrées de commandes affichent une forme plus éclatante encore. A fin décembre, leur montant atteignait un peu plus de 3 milliards de francs, en hausse de près d'un quart en comparaison annuelle. Et le quatrième trimestre s'est révélé particulièrement robuste, avec un chiffre d'affaires en croissance de 35,2%, à 829 millions.

Oerlikon estime avoir adopté une stratégie à même de saisir les opportunités sur les marchés. La vigueur conjoncturelle mondiale rejaillit sur toutes les activités de la multinationale (industries automobile, aérienne et spatiale ainsi divers autres secteurs dans l'énergie, la construction, le transport et l'agriculture).

Divisions en croissance

Dans le détail, le segment des revêtements de surface (surface solutions), le plus important du groupe, a vu son chiffre d'affaires grimper de 11,2%, à 1,38 milliard de francs. Il est aussi le plus rentable, malgré une marge opérationnelle brute en recul de 2,2 points à 20%, en raison d'investissements dans l'impression 3D.

Les fibres synthétiques (manmade fibers) ont profité d'un regain de la demande en Chine, avec un chiffre d'affaires qui a bondi de plus de moitié ( 53,8%), à 740 millions de francs, de gros contrats en Turquie et en Inde à la clé. Le segment des systèmes de traction (drive systems) a vu ses ventes croître de 19,3%, à 730 millions.

Un groupe optimiste

Toutes les données comptables publiées par le groupe alémanique ressortent supérieures aux attentes des analystes. Sur le plan du dividende, le conseil d'administration n'oublie pas les actionnaires, en leur proposant un montant relevé de 5 centimes à 35 centimes par action.

En ce qui concerne l'année en cours, Oerlikon se montre optimiste, sur la lancée de 2017, et table sur une poursuite du développement positif sur ses principaux marchés. Le chiffre d'affaires devrait se situer aux alentours de 3,2 milliards de francs et les entrées de commandes à 3,4 milliards. (ats/nxp)