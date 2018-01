Logitech a bouclé son 3e trimestre décalé 2017/2018 sur un chiffre d'affaires de 812 millions de dollars, en hausse de près de 22% sur un an. Malgré un bénéfice net amputé par la réforme fiscale américaine, le concepteur valdo-californien de périphériques informatiques relève ses prévisions pour l'entier de l'exercice.

Les chiffres pour le trimestre avant les fêtes de fin d'année s'avèrent en général les plus solides pour Logitech. «Nous avons enregistré nos meilleures ventes trimestrielles et la plus forte croissance des sept dernières années», s'est réjoui le directeur général, Bracken Darrell, cité dans le communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi.

Baisse du taux d'imposition

Mais la baisse du taux d'imposition des entreprises votée aux Etats-Unis juste avant Noël ainsi que d'autres réformes n'ont pas épargné la rentabilité du groupe, qui dispose d'un double siège à Lausanne et à Newark, en Californie. Il a ainsi dû inscrire une charge fiscale exceptionnelle de 16 millions de dollars (15,4 millions de francs) dans sa comptabilité.

Au final, le bénéfice net - selon les normes GAAP - s'est replié à 80,8 millions de dollars, contre 97,5 millions douze mois plus tôt. Au niveau opérationnel pourtant, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a atteint les 100 millions, contre 96 millions à la même période de l'exercice précédent.

Les ventes décollent

Si le résultat net a déçu, les ventes du trimestre sous revue ont battu les anticipations des analystes consultés par AWP, plafonnées à 774 millions de dollars. Cumulé sur neuf mois, le chiffre d'affaires s'inscrit à 1,97 milliard, comparé à 1,71 milliard à fin décembre 2016.

Pour le seul 3e trimestre, le segment jeux a étoffé ses ventes de 62% à 174 millions de dollars, ce qui en fait le premier à l'aune des revenus. Suit le secteur des haut-parleurs mobiles ( 38%). Les secteurs des accessoires audio pour PC, pour vidéo-conférences et pour la «maison intelligente» ont tous décollé.

Tandis que les accessoires pour tablettes ont progressé de 7%, le segment traditionnel des souris a reculé de 1%. Egalement en repli, les claviers et les webcams. Par régions, les Amériques ont été le moteur ( 30%) de la croissance générale.

Ambitions relevées

Bracken Darrell souligne qu'Astro Gaming a fait mieux qu'attendu. Pour rappel, Logitech a acquis l'été dernier pour 85 millions de dollars la société américaine active dans la production d'écouteurs pour joueurs professionnels.

Confiante pour ses ventes, la firme rehausse ses attentes pour l'ensemble de l'année fiscale 2017/2018. Les revenus annuels doivent désormais progresser dans une fourchette de 12 à 14% hors effets de change, contre 10 à 12% précédemment.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts non GAAP - soit en excluant les plans de rémunérations ainsi que les éléments exceptionnels liés aux acquisitions et restructurations - atteint au 3e trimestre 117 millions de dollars ( 18% sur un an). La direction vise maintenant 270 et 280 millions pour l'ensemble de l'année, contre 260 à 270 millions jusqu'ici. (ats/nxp)