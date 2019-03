Pas de révolution au classement des personnes les plus riches du monde: le fondateur d'Amazon Jeff Bezos reste le numéro 1 devant Bill Gates et Warren Buffett, tandis que, loin derrière, Donald Trump gagne quelques places malgré une fortune inchangée.

Selon le classement annuel de Forbes, annoncé mardi, la fortune de M. Bezos, 55 ans, qui a défrayé récemment la chronique en annonçant son divorce, a encore augmenté de 19 milliards de dollars depuis un an, pour atteindre 131 milliards.

Le patron d'Amazon, qui détient quelque 16% de l'entreprise et dont la fortune lui vaut d'être désormais souvent pris pour cible par l'aile gauche du parti démocrate américain, creuse l'écart avec le numéro deux, Bill Gates, cofondateur de Microsoft devenu philanthrope.

A 63 ans, Bill Gates a vu sa fortune augmenter plus modestement, pour atteindre 96,5 milliards de dollars, contre 90 milliards l'an dernier.

Warren Buffett, le doyen

Le troisième du classement est l'investisseur Warren Buffett, 88 ans, doyen du podium, même si sa réputation d'avoir le nez pour les bonnes affaires a pris un coup avec le plongeon fin février des bénéfices et de l'action du géant agroalimentaire Kraft Heinz, sur lequel il avait misé.

M. Buffett voit ainsi sa fortune baisser de 1,5 milliard, à 82,5 milliards de dollars. C'est derrière ce trio gagnant que les changements commencent: si le président du groupe français LVMH Bernard Arnault reste à la 4e place, le patron de Facebook Mark Zuckerberg tombe du 5e au 8e rang après avoir «perdu» près de 9 milliards de dollars.

S'il reste le plus jeune parmi les dix premiers, Mark Zuckerberg, très critiqué ces derniers mois avec la multiplication d'affaires peu reluisantes pour son réseau social, se retrouve derrière le magnat des télécommunications mexicain Carlos Slim, l'Espagnol Amancio Ortega, fondateur d'Inditex et de Zara, et le cofondateur américain d'Oracle Larry Ellison.

Michael Bloomberg, fondateur de l'entreprise d'informations financières éponyme, ex-maire de New York et dont le nom circule pour la présidentielle américaine de 2020, se hisse lui à la 9e place, alors qu'il était 11e l'an passé.

A 77 ans, il a vu selon Forbes sa fortune augmenter à 55,5 milliards de dollars, contre 50 l'an dernier.

Trump 715

L'estimation de la fortune du président américain Donald Trump est elle inchangée, à 3,1 milliards de dollars.

Ses neuf gratte-ciel new-yorkais --dont la fameuse Trump Tower sur la 5e Avenue-- en représentent près de la moitié, tandis que ses clubs et terrains de golf pèsent 550 millions de dollars.

Alors que 994 personnes du classement de l'an dernier ont vu l'évaluation de leur fortune baisser --un record, selon Forbes--, la stabilité de la fortune du président américain lui permet de se hisser à la 715e place (il était 766e l'an dernier).

Ses avoirs ont néanmoins connu des évolutions contrastées. Un de ses clubs de golf de Floride, le National Doral Miami, a été déprécié de 26 millions de dollars, après avoir subi des baisses de réservations dues à sa politique, selon Forbes.

Au classement des élus américains les plus riches, M. Trump a été détrôné en janvier par le nouveau gouverneur démocrate de l'Illinois J.B. Pritzker, héritier des hôtels Hyatt, dont la fortune est estimée à 3,2 milliards de dollars.

Les Américains en tête

Avec 14 représentants parmi les 20 premiers, les Américains dominent toujours ce classement mondial, qui rassemble quelque 2100 milliardaires, dont la fortune cumulée s'élève à 8700 milliards de dollars.

La France compte deux représentants: Bernard Arnault et Françoise Bettencourt-Meyers. L'héritière de L'Oréal, classée 15e, est la seule femme parmi les 20 premiers. Parmi les autres non-Américains dans le haut du tableau figurent l'Indien Mukesh Ambani, président de Reliance Industries, 13e, et le Chinois Ma Huateng, président du géant de l'internet chinois Tencent, 20e.

La plus jeune du classement est désormais Kylie Jenner, qui, à 21 ans, bat le record de Mark Zuckerberg, devenu milliardaire à 23 ans.

La benjamine du clan Kardashian-Jenner, suivie par 128 millions de «followers» sur Instagram, doit essentiellement sa fortune à son entreprise de cosmétiques Kylie Cosmetics, évaluée à 900 millions de dollars. (afp/nxp)