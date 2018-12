Mettre en lumière «ce qui se fait de mieux» dans le canton. Tel est le but du Conseil d'Etat vaudois annoncé dans un communiqué.

Cette nouvelle marque «VAUD», qui a été présentée jeudi au Château de Chillon en présence d'une centaine d'invités, doit décloisonner les secteurs de la promotion. L'objectif consiste à mettre en exergue «une communauté d'acteurs» qui fait la richesse et la notoriété du territoire vaudois.

Gouvernance

Pour bénéficier de la marque «VAUD», les entreprises devront répondre «à vingtaine de critères exigeants», relatifs notamment à leur ancrage territorial ainsi qu'à leur engagement social, économique et environnemental. La marque permettra ainsi de mettre en valeur les entreprises et institutions les plus emblématiques du canton, poursuit le communiqué.

Concernant les produits du terroir, un label «VAUD / produits d'excellence» sera créé. Celui-ci s'appuiera sur les bases du label suisse «Regio Garantie».

La gouvernance de la marque «VAUD», dont le Conseil d'Etat reste l'unique propriétaire, sera définie durant le courant de l'année 2019. Son lancement est prévu dès le 1er janvier 2020. A noter encore que l'entier de cette nouvelle démarche promotionnelle du canton se fonde sur un partenariat public-privé. (ats/nxp)