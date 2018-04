Bonne nouvelle pour tous ceux qui se chauffent au mazout. Depuis le 1er avril, ils économisent 1 fr. 50 pour 100 litres de mazout consommés pendant quatre ans. Et ce, dans tous les cantons. L’organisation suisse de stockage obligatoire Carbura a décidé de rembourser aux clients une partie des taxes qu’elle percevait depuis 1955 pour le stockage de cette précieuse huile.

En effet, comme le prescrit la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP), une certaine quantité de mazout doit être stockée sur le territoire en prévision d’arrêt des importations. Cette quantité correspond à ce que la Suisse écoule sur une période de 4 à 5 mois. La mission de Carbura est alors de vérifier que les importateurs possèdent bien ces réserves de stockage. La taxe qu’elle percevait comme fonds de garantie avait été fixée à 30 centimes par mètre cube (1000 litres) de produit vendu, au cours des années précédentes. Or les ventes de fioul accusent un repli depuis plusieurs années. L’année dernière, par exemple, le volume écoulé en Suisse s’élevait à 284 000 m3 par mois contre 400 000 m3 il y a dix ans. «Le recours aux nouvelles techniques de chauffage, comme les pompes à chaleur, le gaz naturel ou les pellets de bois, y sont pour quelque chose, rappelle Ueli Bamert, directeur de Swissoil. D’autre part, les nouveaux modèles de chauffage au mazout sont plus efficaces, et donc consomment moins.»

Avec cette baisse de la consommation, il a fallu réduire également les réserves obligatoires de stockage. Carbura s’est alors retrouvé avec un excédent d’argent. C’est pourquoi l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) l’a autorisé à rembourser aux clients finaux une partie des contributions versées au fonds de garantie d’huile de chauffage. Les importateurs de mazout se verront ainsi créditer 1 fr. 50 pour 100 litres vendus. À son tour, le commerce répercutera ce montant sur les consommateurs. Ce remboursement figurera sur la facture de mazout, comme cela est le cas aujourd’hui déjà pour la taxe sur le CO2.

Même si l’on consomme moins de mazout, près de la moitié des bâtiments sont tout de même chauffés au fioul en Suisse. «Les vieux immeubles ne sont pas adaptés pour revoir des pompes à chaleur», souligne Ueli Bamert. (Le Matin)