Le nombre d'inscrits aux offices régionaux de placement (ORP) a reculé de 9% à 109'392 personnes, précise le communiqué. En variation annuelle, le recul du taux de chômage s'élève à 0,7 point.

Le Seco fournit également la proportion de sans-emploi corrigée des variations saisonnières, qui s'est repliée de 0,1 point à 2,6%.

Le taux de chômage pour le mois de mai dépasse les prévisions des économistes sollicités par AWP, qui plaçaient cet indicateur entre 2,5% et 2,6%.

Nouvelle méthode de calcul

La baisse connue lors des mois de mars, avril et mai est toutefois à relativiser, le Seco ayant modifié sa méthode de calcul, ce qui a eu un impact favorable sur les statistiques.

Les seniors et les jeunes entre 15 et 24 ans, deux catégories d'âges très touchées par le chômage, ont connu des baisses mensuelles très importantes.

Le nombre de demandeurs d'emploi s'est fixé à 185'467 personnes, soit près de 8600 de moins qu'en avril.

Neuchâtel et Fribourg en net recul

Deux cantons romands bénéficient d'une embellie supérieure à celle constatée dans l'ensemble de la Suisse. Le Valais et Neuchâtel voient leur taux de chômage raboté de 0,4 point à respectivement 2,7% et 4,5%. Le second présente toujours la proportion de sans-emploi la plus importante du pays.

Genève reste également en queue de peloton avec un taux de 4,3%, même si ce dernier s'est contracté de 0,2 point. La baisse est identique pour Vaud à 3,5%. Fribourg conforte sa première place romande au bénéfice d'un repli marqué de 0,3 point à 2,4%. Le Jura doit se contenter d'un tassement de 0,1 point, fixant son taux à 3,6%.

La situation sur le marché du travail s'est encore améliorée dans le Jura bernois, où le recul atteint 0,4 point à 2,3%. Le Tessin (-0,3 point à 2,5%) flirte quant à lui avec la moyenne nationale.

Obwald toujours meilleur élève

Ailleurs en Suisse, les grands cantons de Zurich et Berne enregistrent une décrue de 0,2 point. Le taux de chômage s'inscrit respectivement à 2,5% et 1,7%. Obwald conserve sa première place (0,6%).

Les statistiques des réductions d'horaires de travail pour le mois de mars s'inscrivent également en net recul. Les mesures de temps partiel ont concerné quelque 1500 entreprises, pour 88'489 heures perdues.

En tout, 3'101 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage dans le courant du mois de mars, affirme le Seco. (ats/nxp)