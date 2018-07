Le taux de chômage en Suisse continue à battre des records à la baisse. Il s'inscrit à 2,4% à fin juin, le même taux qu'un mois plus tôt, mais avec un léger recul en chiffres absolus du nombre de chômeurs inscrits aux Offices régionaux de placement, qui s'établit à 106'579 personnes, contre 109'392 un mois plus tôt, indique lundi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Ces statistiques sont conformes aux prévisions des analystes sollicités par AWP, qui avaient tablé sur un taux de 2,3 à 2,4%. Jamais le taux de chômage en Suisse n'avait été aussi bas depuis septembre 2008, soit depuis la crise financière.

L'évolution est spectaculaire sur un an, puisque le nombre de sans-emplois inscrits a diminué de 27'024 personnes (-20,2%). Le chômage des jeunes en particulier a reculé de 23,9% sur douze mois, soit une baisse de 3371 personnes pour les 15 à 24 ans. Celui des aînés de plus de 50 ans affiche un recul de 926 personnes à 31'104 (-2,9%). Au total, le nombre de demandeurs d'emplois s'établit à 179'777 personnes à fin juin, soit 5690 de moins qu'en mai. Sur un an, la baisse est de 8,7%.

Le Seco relève par ailleurs que le changement de la méthode de calcul intervenu pour les mois de mars, avril et mai est désormais achevé. (ats/nxp)