La fin de l'année 2017 fut fructueuse sur le front de l'emploi. Le nombre de places de travail s'est élevé à 4,962 millions au quatrième trimestre, soit une hausse de 0,8% sur un an (0,4% par rapport au trimestre précédent).

L'emploi a augmenté de 0,7% dans le secteur secondaire (8000 places), porté par l'industrie (1% ou 6000 places). Ce développement positif constitue une première depuis le premier trimestre 2015, a souligné lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) en publiant son baromètre trimestriel de l'emploi. La hausse atteint 0,9% dans le secteur tertiaire (34'000 places).

Hausse générale

L'emploi s'est affiché en hausse dans toutes les grandes régions. La progression générale en rythme annuel était comprise entre 0,3% en Suisse orientale et 2,4% en Suisse centrale. Le volume de l'emploi a grimpé de 0,4% dans l'Espace Mittelland, région qui comprend les cantons de Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Soleure. Il a augmenté de 0,8% dans la région lémanique (Genève, Vaud, Valais).

Mais si l'on y regarde de plus près, l'emploi dans le secteur secondaire a reculé dans les régions de Zurich et du Tessin (-0,2%). Les autres grandes régions affichaient des hausses comprises entre 0,3% en Suisse du Nord-Ouest et 1,6% en Suisse centrale. Dans le secteur tertiaire, le nombre d?emplois a augmenté dans toutes les grandes régions.

Record de places vacantes en sept ans

En équivalents plein temps, le volume de l'emploi se chiffrait au total à 3,864 millions ( 0,6% comparé au quatrième trimestre 2016). Les chiffres désaisonnalisés indiquent une légère progression de l'emploi total (0,4%) par rapport à la même période de l'an dernier. Ils ont augmenté tant dans le secteur secondaire ( 0,8%) que tertiaire ( 0,6%).

L'économie dans son ensemble offrait 9000 places vacantes de plus qu'un an auparavant ( 16,8%), pour un total de 61'200. «Le nombre de places vacantes n'avait plus été aussi élevé depuis le 2e trimestre 2011», souligne l'OFS. La hausse touche aussi bien le secteur secondaire ( 30,1%) que le tertiaire ( 13,2%). Le taux de places vacantes atteint 1,2%.

Concernant les prévisions au quatrième trimestre 2017, les entreprises qui prévoyaient de maintenir leurs effectifs lors des trois mois suivants représentaient 72,3% de l'emploi total, contre 65,8% un an plus tôt.

Prévisions au beau-fixe

Les sociétés qui envisageaient une hausse de leurs effectifs représentaient 10,7% des emplois, et celles qui prévoyaient une baisse, 4,6%. Les entreprises qui ne se sont pas exprimées ne représentent que 12,3% des 18'000 interrogées.

L'indicateur des prévisions d'évolution de l'emploi, calculé sur la base de ces données, n'a jamais été aussi élevé depuis le second trimestre 2014. Il a progressé de 1,2%, à 1,04. Il a évolué de manière positive surtout dans le secteur secondaire (4,7%), n'augmentant que légèrement dans le secteur tertiaire (0,2%).

Les entreprises ont par ailleurs éprouvé davantage de difficultés à recruter du personnel qualifié. L'indicateur correspondant a augmenté en rythme annuel, de 1,3 point à 30,4%. (ats/nxp)