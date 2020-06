Le constructeur britannique de voitures de luxe Bentley a annoncé vendredi la suppression de 1000 emplois , soit un quart de ses effectifs. La marque, propriété de l'allemand Volkswagen, justifie la coupe en raison de la baisse d'activité engendrée par la pandémie de nouveau coronavirus.

Bentley, qui emploie 4200 personnes au Royaume-Uni, indique dans un communiqué avoir proposé des départs volontaires, sans exclure de licencier davantage de salariés. Cette annonce constitue un nouveau coup dur pour le secteur automobile britannique où les restructurations se multiplient.

Aston Martin et McLaren aussi touchés

Jeudi, Aston Martin, autre marque de luxe, avait annoncé 500 suppressions d'emplois, et la chaîne de concessionnaires Lookers 1500. Le fabricant britannique de bolides McLaren a lui décidé de réduire ses effectifs de 1200 personnes .

Bentley, dont le siège est à Crewe dans le nord-ouest de l'Angleterre, explique que la pandémie a brutalement fait «dérailler» ses projets de développements. La marque avait mis en place un plan de transformation en 2018 consistant à améliorer sa productivité, avec à la clé un résultat opérationnel dans le vert de 300 millions d'euros en 2019 et une performance record au premier trimestre 2020.

Pas d'alternative

Mais Bentley dit n'avoir eu d'autres de choix que de chercher des sources d'économies en raison d'une réduction significative de ses prévisions de chiffre d'affaires. «Perdre des collègues n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère mais c'est une mesure nécessaire pour protéger la vaste majorité des emplois qui restent», souligne Adrian Hallmark, le directeur général de Bentley. «Le Covid-19 n'a pas été la cause mais un accélérateur» des difficultés, a-t-il reconnu, suggérant que la décision pouvait être liée également au plan de transformation en cours. Au-delà de ses efforts pour être plus efficace, le constructeur compte par ailleurs prendre un virage électrique et proposera une version hybride pour ses modèles d'ici 2023. Il compte ensuite lancer son première modèle 100% électrique en 2026. La marque a été fondée en 1919 dans le nord de Londres et a été reprise par Volkswagen en 1998. Elle vend environ 11'000 véhicules par an, à un prix moyen autour de 200'000 livres. (ats/Le Matin)