Krach pur et dur? Ou correction passagère d'une monnaie virtuelle erratique? Le bitcoin a dégringolé vendredi, presque aussi brutalement qu'il a flambé ces dernières semaines, sans que les experts de la finance ne sachent vraiment l'expliquer.

La plus célèbre des cryptomonnaies cotait vendredi vers 22h00 GMT autour de 14.445 dollars, selon les données compilées par l'agence Bloomberg, alors que lundi elle semblait encore toute proche de toucher les 20'.000 dollars.

