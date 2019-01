Volg a poursuivi sa croissance l'an dernier. Le détaillant zurichois, propriété de la coopérative agricole bernoise Fenaco, a vu ses ventes progresser de 1,4% au regard de 2017 à 1,51 milliard de francs. Le nombre de points de ventes a fléchi à 930 unités, six de moins que douze mois auparavant.

Les 588 magasins portant l'enseigne Volg ont quant à eux seuls généré des ventes de 1,15 milliard de francs, soit 1,8% de plus qu'en 2017, indique mercredi l'entreprise établie à Winterthour. Alors que le nombre de points de vente a augmenté de six unités, le chiffre d'affaires moyen de chacun d'entre-eux s'est hissé à 1,96 million, soit 20'000 francs de plus que l'année précédente. Volg s'est notamment étendu ces dernières en Suisse romande.

Les boutiques «topshops» attenantes aux stations-service Agrola du groupe Fenaco ont quant à elles engrangé des revenus de 270 millions de francs, 5,1% de plus qu'en 2017. Le réseau comptait à la fin de l'année sous revue 94 points de vente, quatre de plus qu'une année auparavant.

L'an dernier, Volg a également approvisionné 242 détaillants indépendants (contre 258 en 2017). Dans cette activité, le chiffre d'affaires s'est en revanche nettement tassé à 85 millions de francs, contre 98 millions durant l'exercice 2017.

Dans un contexte de vive concurrence dans le commerce de détail, Volg est parvenu à dégager un bon résultat l'an dernier, a commenté son directeur général sortant Ferdinand Hirsig. L'évolution favorable reflète notamment la stratégie de niche adoptée par le détaillant très fortement présent en Suisse orientale. M. Hirsig prendra sa retraite à la fin de l'an prochain, alors que Philipp Zgraggen lui succédera déjà le 1er septembre prochain. (ats/nxp)