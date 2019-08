Le SMI crève les planchers

La Bourse suisse s'enfonçait encore sur le chemin de la cave lundi à l'approche de la mi-journée, essuyant le plancher des 9600 points après avoir successivement crevé ceux des 9800 et 9700 points. Escalades dans les bisbilles commerciales sino-américaines et coréano-japonaises, tensions exacerbées entre l'Inde et le Pakistan autour de la région controversée du Cachemire, troubles persistants à Hong Kong ou encore arraisonnement par l'Iran d'un troisième pétrolier dans le détroit d'Ormuz n'étaient pas de nature à inciter les détenteurs de capitaux à sortir découverts. L'aversion au risque se poursuit en entame de semaine, alors que les places financières de Tokyo à Londres creusent leurs pertes de vendredi dernier, observe Activtrades.