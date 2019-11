Le géant pétrolier saoudien Aramco a confirmé dimanche sa prochaine entrée en Bourse, qui pourrait être la plus importante du monde, et qui souligne la volonté du prince héritier de transformer en profondeur l'économie de son pays, ultradépendante au pétrole.

«Saudi Aramco confirme son intention d'entrer au Tadawul, la Bourse nationale saoudienne», a indiqué la compagnie sur Twitter, après le feu vert donné par le régulateur saoudien du marché financier à cette opération.

«C'est une étape significative dans l'histoire de la société et un progrès important pour la réalisation de 'Vision 2030', le plan directeur du royaume pour une diversification et une croissance économiques durables», a déclaré le président du Conseil d'administration d'Aramco, Yasir al-Rumayyan, dans un communiqué de cette institution publié sur son site internet.

