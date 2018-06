Au terme de ce premier semestre 2018, peu de grandes entreprises suisses ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Si, à l’instar de Novartis, Nestlé ou Roche, la plupart ont vu plonger la valeur de leurs titres, il y en a toutefois une qui fait de la résistance. Mieux: un véritable tabac! En moins d’un an, Logitech, spécialiste des accessoires et périphériques informatiques, a vu le cours de ses actions plus que doubler.

L’entreprise vaudoise, dont le siège européen est maintenant logé à l’EPFL, dépasse les projections les plus optimistes avec des ventes atteignant les 592 millions de dollars, en hausse de 16% par rapport à l’an dernier. «L’année fiscale 2018 a généré une croissance à deux chiffres grâce aux segments Jeux et vidéo collaborations», se réjouissait Bracken Darrell, directeur général de la boîte en mai dernier. «Les ventes de nos produits gaming ont d’ailleurs augmenté de 52%», précise le service marketing de l’entreprise.

Pas de doute, avec un chiffre d’affaires qui devrait cette année osciller entre 30 et 35 milliards de dollars, selon une récente étude du cabinet Digi-Capital, et se positionner juste derrière le jeu sur mobile, pilier de toute l’industrie du jeu vidéo, le hardware gaming fait aujourd’hui recette. Après la création de la chaîne thématique YouTube Gaming, en août dernier, c’est d’ailleurs au tour de Facebook de s’engouffrer dans la brèche, en annonçant l’arrivée prochaine d’une plateforme dédiée au streaming des jeux vidéo.

Fin nez

Logitech avait donc eu du flair, il y a quelques années, en misant une bonne partie de son activité sur ce créneau. Petit retour en arrière: début des années 2010, l’arrivée de l’iPhone met l’entreprise en sérieuse difficulté. Les revenus sont alors en chute libre, jusqu’à la nomination de Braken Darrell au poste de directeur général en 2013. Son coup de génie? Engager Alastair Curtis, ancien designer en chef chez Nokia, pour développer toute une gamme de nouveaux produits: enceintes Bluetooth, caméras de surveillance, écouteurs sans fil… et surtout se focaliser sur le matériel destiné aux gamers.

Car aujourd’hui, des phénomènes ludiques tels «Fortnite: BattleRoyale» et «PlayerUnknown’s BattleGround» amènent non seulement de nouveaux adeptes sur le marché, mais génèrent également leur lot d’innovations techniques.

Innovations primées

Et de ce côté-là, entre des claviers dopés à la technologie Romer-G, offrant, selon la marque, «une frappe 25% plus rapide que les touches mécaniques standards», et ses souris sans fil Lightspeed, censées être plus véloces que certains mulots filaires, Logitech séduit évidemment les joueurs hardcore, pour qui le temps de réaction de chaque clic est si précieux. Mais la firme peut aussi compter sur des produits plus diversifiés, comme son clavier Craft, doté d’une molette de contrôle permettant d’accéder directement aux réglages de certaines applications, ou encore son kit d’enceintes G560, un système sonore doté d’éclairages destinés à accentuer l’immersion du joueur. La semaine passée, 12 de leurs produits ont d’ailleurs été primés aux International Design Awards 2017, avec notamment 4 médailles d’or à la clé.

Mais bientôt, c’est la montée en puissance de l’e-Sport qui pourrait propulser Logitech dans la stratosphère. «Pour nous, le marché a déjà été une véritable explosion, expliquait encore récemment Bracken Darrell sur la chaîne Mad Money. Et encore, malgré les milliards de dollars engrangés par le créneau, notamment à travers les tournois, l’e-Sport est encore loin d’atteindre son rythme de croisière. Nous y sommes en tout cas de plus en plus impliqués et nous innovons de manière très agressive en essayant d’améliorer non seulement l’expérience du joueur occasionnel, mais aussi du professionnel.» Alors qu’un sommet est justement prévu fin juillet pour discuter d’une éventuelle reconnaissance au niveau olympique… (Le Matin)