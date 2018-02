S'il y a une chose que les médias connaissent, c’est la crise. Et ça ne date pas d’aujourd’hui. L’histoire de la presse romande est mouvementée, mais aussi exceptionnellement riche: entre 1870 et 1910, 400 titres sont lancés, dénombre l’historien Alain Clavien dans son livre «La presse romande» (Éd. Antipodes). Il y en aura encore 80 de plus entre 1910 et 1960. Une densité de journaux parmi les plus élevées du monde qui n’empêchera pas les disparitions, fusions et concentrations à la fin du siècle dernier. La loi de la jungle? La loi du marché et celle du plus fort, plutôt.

En quoi serait-ce différent aujourd’hui? «La situation actuelle est quand même tout à fait exceptionnelle, relève Alain Clavien. L’arrivée d’Internet a bouleversé la donne.» La révolution numérique, la multiplication de l’offre de contenus et la fuite de la publicité chez Google ou Facebook obligent les éditeurs à s’adapter. «Le modèle économique sur lequel les journaux ont fonctionné pendant des décennies est fortement mis à mal», confirme Serge Reymond, directeur du secteur médias payants chez Tamedia. «Nous avons perdu 100 millions de recettes publicitaires en deux ans et cinq titres en Suisse romande sont déficitaires: «Le Matin», la Tribune de Genève, Bilan, Femina et Télétop.

Nous devons faire évoluer le modèle d’affaires pour assurer la pérennité économique de toutes nos marques tout en garantissant leur indépendance éditoriale.» Il faudra faire vite et juste pour ne pas connaître le sort de ceux qui ont disparu faute de solutions. Car ce sont les innovations technologiques et les changements d’habitude de consommation de l’information qui décident presque toujours du destin d’un média.

Mais l’une des particularités suisses qui explique aussi l’ampleur de la crise actuelle, c’est la dépendance de ses journaux à la publicité. De 20% au début du XXe siècle, les réclames vont financer jusqu’à 80 ou 90% d’un titre 100 ans plus tard. Le choc lorsque la pub déserte le papier est d’une rare violence. Alors qu’en Allemagne les journaux voient leur part de financement publicitaire passer de 50 à 30%, on tombe de 80 à 20% dans certains titres suisses!

«Je ne pense pas que la stratégie d’un pareil financement publicitaire ait été une erreur, dit Serge Reymond. C’était un excellent modèle d’affaire, mais il a changé aujourd’hui et il nous faut nous adapter.» La chute des revenus publicitaires est aggravée par l’apparition des journaux gratuits. Si les éditeurs ont longtemps étouffé toute tentative dans l’œuf, ils ont fini par y céder. Notamment pour ne pas laisser le champ libre à l’adversaire. Edipresse a lancé le Matin bleu en 2005 pour concurrencer le 20 minutes du groupe alémanique Tamedia. Une guerre qui aboutira à la vente des titres du premier au deuxième et à la disparition en 2009 du Matin bleu, devenu inutile. Souvent présentés comme moyen d’initier les jeunes à la lecture des journaux, les gratuits semblent échouer dans cette mission éducative: «Les jeunes lisent 20 minutes mais ne passent pas à d’autres titres ensuite», constate Nicolas Willemin, ancien rédacteur en chef de L’Express, qui sortira cet automne un livre consacré à la transition numérique de la presse romande, aux Éditions Alphil.

Les petites annonces aussi nourrissaient les journaux papier. Parties sur Internet, elles sont toutefois récupérées par certains éditeurs qui créent ou rachètent les sites qui les commercialisent. Mais cette manne n’est pas redistribuée aux journaux, puisque les petites annonces n’ont plus besoin d’eux. Les éditeurs non plus? «Nous ne vendons pas du papier: notre raison d’être est de proposer une information certifiée au travers de nos différentes marques, quel que soit le support, assume Serge Reymond. La disparition du support papier n’est pas notre ambition, mais le cas échéant cela ne serait que le résultat d’une évolution du mode de consommation.» «Le papier était important pour les éditeurs qui étaient des imprimeurs et nourrissaient leurs rotatives, résume Nicolas Willemin. Aujourd’hui, ce sont des financiers.» Ce qu’ils nourrissent, ce sont leurs actionnaires. Pour qu’un support survive, il faut qu’il soit rentable.

L’avenir, pour Serge Reymond, passe par une grosse production digitale. «Nous investissons dans le data journalisme, le storytelling numérique, l’infographie interactive, la vidéo et également beaucoup dans la vente digitale.» Si, dès les débuts d’Internet, les éditeurs sont partis dans tous les sens, du tout gratuit au tout payant, aucun n’a pourtant trouvé la solution miracle. Qu’importe, on insiste: «Depuis trois ans, c’est le digital d’abord, confirme Nicolas Willemin. L’article est publié sur le Net dès qu’il est prêt et l’écriture elle-même est différente.»

Faiblesse syndicale

Faiblesse syndicale

Pour que les journalistes aient encore leur place et en nombre dans un quelconque avenir médiatique, il faudra aussi qu'ils se fassent entendre. Or l'histoire romande montre que leur syndicalisme laisse à désirer, la profession étant trop individualiste. Il a fallu un rédacteur antisocialiste de la libérale Gazette de Lausanne, Pierre Grellet, pour créer le premier syndicat des journalistes romands en 1919. Les éditeurs avaient gavé leurs actionnaires des bénéfices engrangés pendant la guerre sans se soucier de la détérioration des conditions de travail de leurs employés. Que faudra-t-il aujourd'hui pour que la profession resserre les rangs?