La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note très négative, influencée par le report du vote sur le Brexit. Le SMI a fini nettement sous les 8600 points.

La première ministre Theresa May a annoncé le report du vote qui était prévu mardi et indiqué qu'elle allait retourner à Bruxelles pour s'entretenir avec ses homologues européens et tenter d'obtenir des garanties supplémentaires.

A New York, Wall Street optait résolument pour le rouge après cette annonce après avoir hésité sur la direction à prendre en début de séance. Les investisseurs étaient aussi sensibles à tout soubresaut pouvant affecter les difficiles tractations commerciales entre Washington et Pékin, après une décision judiciaire chinoise interdisant la vente de certains modèles d'iPhone dans le pays.

Le SMI a fini en recul de 2,17% à 8551,02 points, avec un plus bas à 8550,90 et un plus haut à 8718,84 points. Le SLI a cédé 2,36% à 13311,14 points et le SPI 2,14% à 10'002,02 points. Les 30 valeurs vedettes ont fini dans le rouge.

Meyer Burger a chuté de 18,0%

Les moins mauvais du jour sont Geberit (-1,3%), Roche et Temenos (chacun -1,4%). Roche a annoncé le départ du directeur de la division pharma Daniel O'Day, auquel William Anderson, directeur général de la filiale américaine Genentech, succédera. Nestlé (-2,0%) et Novartis (-2,4%) ont plus ou moins suivi le marché.

La lanterne rouge est revenue à un habitué, AMS (-7,4%), qui a souffert d'une réduction d'objectif de cours par un cabinet d'analyste, en plus du camouflet infligé par la justice chinoise à son potentiellement plus gros client Apple.

Les valeurs du luxe Swatch (-3,3%) et Richemont (-3,0%) ont souffert d'une réduction d'objectif de cours par Goldman Sachs qui a confirmé «neutral» pour les deux titres.

Lonza (-2,7%) a noué un partenariat avec l'américain GE Healthcare afin de se doter d'un site de bioproduction en Chine. L'usine doit être inaugurée en 2020 à Guangzhou.

JPMorgan a réduit la recommandation pour Givaudan (-2,6%) à «neutral» de «overweight» et a abaissé l'objectif de cours. Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours de Sonova (-2,6%) mais confirmé «underweight».

Au niveau du marché élargi, Meyer Burger a chuté de 18,0%. Credit Suisse a abaissé sa recommandation à «underperform» de «neutral» et réduit l'objectif de cours.

Hochdorf (-4,2%) a de nouveau abaissé ses prévisions annuelles. Il justifie ce réajustement par le recul des prix du beurre et des matières grasses du lait en Europe, ce qui oblige à réévaluer la valeur des stocks, ainsi que par une fin d'année difficile chez Pharmalys Laboratories. (ats/nxp)