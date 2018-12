C'est une aventure. Faire du Matin un titre 100% numérique gratuit est un pari sur l'avenir. Le pari d'un éditeur, Tamedia, mais aussi celui de toute une rédaction qui, chaque minute, souhaite vous raconter l'actualité à travers les histoires les plus pertinentes.

Depuis le 23 juillet dernier, nous avons tout mis en oeuvre afin que, sur le web, sur notre application et sur les réseaux sociaux, nos lecteurs retrouvent ce regard, cette écriture et ce ton parfois gentiment provocateur du Matin qu'ils ont toujours aimé, depuis si longtemps.

Les premiers résultats enregistrés par Le Matin 100% numérique sont encourageants. Selon les derniers chiffres NET-Metrix, avec 694 000 utilisateurs mensuels (+19,4% sur 6 mois) et près de 10 millions de visites par mois (+15,9% sur un an), l’application et le site du Matin constituent la troisième plateforme d’information de Suisse romande, derrière «20 minutes» et la RTS.

Notre titre connaît aussi une belle progression sur les réseaux sociaux, avec plus de 280 000 utilisateurs sur Facebook et plus de 100 000 sur Twitter. Ces communautés sont extrêmement importantes puisqu'elles fournissent 20% du trafic vers Le Matin numérique.

L'air de rien, la nouvelle configuration du Matin lui a permis de gagner en réactivité, sans perdre son impertinence ni son humour. Il a renforcé sa proximité avec les Romands sur tous leurs écrans, tout au long de la journée. Les partenaires culturels et sportifs du Matin se sont par ailleurs montrés intéressés à poursuivre leur collaboration avec nous.

Les nouveaux formats (tels que les articles infographiques, «L'oeil du Matin» ou «Les interviews Mobiles») que nous avons lancés vous séduisent. Le sport, l'actu suisse et les faits divers constituent toujours la grande force du Matin. Vous nous le dites, nous y sommes sensibles. L'humour aussi, avec «Les News Piquantes», «Le Tweet Parade» ou les fameux placards orange, jaune et noir du Matin.

Dans les mois à venir, notre site va se transformer, se moderniser, se simplifier, afin de vous servir de manière plus pratique, rapide et complète. Nous vous le devons, Chères lectrices et Chers lecteurs. Afin que ce grand titre romand que vous aimez et plébiscitez perdure. Votre confiance et votre fidélité nous honorent. Merci!

