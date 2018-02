Le supermarché est le nouveau mal incarné. En février, dans le cadre d’un défi collectif, 7000 Romands se sont engagés à ne pas y mettre les pieds. À la place, priorité aux commerces indépendants, aux marchés, à la vente directe, en vrac. Consommer moins et mieux, l’objectif est louable. La tendance ne peut que profiter à l’environnement et à notre santé. Et donne un signal aux géants de l’agroalimentaire: les aliments bourrés d’additifs, le suremballage, les politiques de prix qui écrasent les producteurs, on n’en veut plus. Mais, pour certains spécialistes du comportement humain, l’envers du décor serait moins charmant. L’apologie du «consommer moins et mieux» serait en bonne partie une histoire d’ego. Un moyen pour les classes sociales supérieures de se distinguer de la plèbe, pas fichue de consommer correctement. Il n’y a qu’à voir les réactions aux émeutes Nutella du mois de janvier. En venir aux mains pour un pot de pâte à tartiner bourrée de sucre et d’huile de palme en promotion? Ces gens sont fous! En filigrane derrière la consternation, la culpabilisation. Si la forêt amazonienne est détruite, que l’obésité et les maladies cardiovasculaires gagnent du terrain et que les primes d’assurance-maladie explosent, c’est à cause de cette foule écervelée! Moralisation d’autant plus paradoxale qu’il y a quarante ans les nantis se distinguaient justement par l’ultraconsommation. Réutiliser les restes, un truc de pauvres. Le luxe, c’était les plats surgelés. Reprendre le contrôle de son caddie et de son assiette, c’est bien. Mais être au clair sur les motivations derrière nos bonnes intentions, c’est encore mieux. alexandra.brutsch@lematin.ch @AlexBrutsch

Plus de 7000 Romands se sont lancé un défi: passer tout un mois sans s’approvisionner en grande surface. Cette seconde édition de l’opération «Février sans supermarché» reflète un engouement croissant pour un nouveau style de consommation: acheter moins, de préférence des produits locaux, durables et en vrac, et boycotter la grande distribution. Que cache cette tendance? Interview de l’anthropologue Fanny Parise, chercheuse associée à l’Université de Lausanne.

Depuis quand les supermarchés ont-ils mauvaise presse?

De l’après-guerre jusqu’aux années 1980, la grande distribution était valorisée car vue comme signe de modernité et de prospérité. Avec la crise des années 1990, les consommateurs ont dû se serrer la ceinture, et donc opérer des choix dans les produits achetés. C’est là qu’ils ont commencé à douter des aliments industriels et transformés, remise en question exacerbée par la crise de la vache folle. Le développement des technologies de l’information a aussi permis de se renseigner plus facilement sur la qualité des produits et sur leur impact sanitaire et environnemental.

On évoque souvent le terme de «déconsommation», de quoi s’agit-il?

Le terme renvoie à l’idée de consommer moins, mais, dans les faits, les personnes qui s’en réclament consomment surtout différemment. Au lieu d’acheter des biscuits industriels, on va en fabriquer soi-même, à base d’ingrédients bio par exemple. L’objectif est de mettre en accord ses achats avec ses valeurs (respect de sa santé, de l’environnement, des animaux, etc.)

Cette tendance est-elle une invention du XXIe siècle?

Pas du tout. L’origine de la «déconsommation» remonte aux années 1970. À l’époque, ce mode de vie n’était prôné que par une minorité de marginaux, les «hippies». Deux décennies plus tard, les classes aisées ont récupéré ces valeurs: snober la grande distribution et les produits industriels est devenu un moyen de distinction sociale. Et c’est enfin depuis les années 2000 que la classe moyenne se réapproprie à son tour ces pratiques, désormais valorisées. C’est le parcours typique d’une innovation sociale: introduction par des minorités, récupération par les élites, et diffusion auprès des ménages des classes moyennes et populaires. Un cycle qui prend une quarantaine d’années en général.

Peut-on donc s’attendre à la mort des supermarchés si la tendance se généralise?

Pas pour l’instant: seuls 25 à 35% des consommateurs sont «sérieux» dans les choix qu’ils opèrent. Pour la majorité, consommer différemment relève pour l’heure plus de la parole que des actes. On va par exemple acheter ses œufs à la ferme, mais on continue à se rendre en grande surface pour tout le reste. Les supermarchés se réapproprient d’ailleurs aussi les valeurs de la déconsommation en vendant des légumes cabossés, en développant des gammes locales, bio et véganes. Ils retiennent donc ainsi la clientèle qui pourrait être tentée d’aller voir ailleurs.

Ce phénomène semble surtout lié à l’alimentation. Quid des autres domaines?

La nourriture est la base de notre consommation, c’est donc le premier outil que nous utilisons pour concrétiser nos valeurs. D’autres secteurs vont suivre le même parcours, mais avec un peu de retard. Au niveau des smartphones éthiques par exemple, on en est encore à l’utilisation par des groupes militants et marginaux.

Après la déconsommation, quelle sera la prochaine mode?

Probablement l’utilisation des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle pour aller encore plus loin dans l’idée d’acheter mieux et plus éthique. Le paradoxe, c’est qu’en voulant contrôler encore plus ce que l’on consomme, on risque de déléguer notre libre arbitre à des entités virtuelles, qui se mettront à choisir à notre place. (Le Matin)