Résultat record pour la Banque Migros en 2019

Banque Migros a connu un développement globalement fructueux de ses affaires en 2019. Les recettes et les volumes ont nettement progressé dans les crédits, principale activité de l'établissement. La vente de deux immeubles a propulsé le bénéfice net vers des sommets.



Coeur de métier de la banque, les opérations d'intérêts ont permis de dégager un résultat net de 489,1 millions de francs, en hausse de 4,2% sur un an, indique vendredi le bras financier du géant de la distribution Migros.



Les recettes issues des activités de gestion ont en revanche stagné à 102,0 millions. Dans sa globalité, le produit d'exploitation s'est étoffé de 3,2% à 639,6 millions.



Les investissements dans les nouvelles offres numériques de Banque Migros ont notamment pesé sur les dépenses. Les charges d'exploitation ont ainsi été alourdies de 2,4% à 302,9 millions, pour un rapport entre les coût et les revenus amélioré de 0,5 point de pourcentage à 46,9%.



Le résultat opérationnel a bondi de 6,4% à 306,1 millions de francs, tandis que le bénéfice net s'est envolé de 11,8% à 255 millions. Cette forte hausse est imputable à des cessions immobilières qui ont généré un gain comptable de «plusieurs millions» de francs.



La somme au bilan de Banque Migros a atteint 47 milliards de francs (+5,3%). Les créances hypothécaires ont pris 3,6% à 38,32 milliards, alors que les dépôts clientèle se sont enrobés de 4,6% à 35,48 milliards.