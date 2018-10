C'est mauvais pour Donald Trump

Le président a été piqué au vif par la lourde chute de la Bourse survenue mercredi --qui s'est poursuivie jeudi--, d'autant plus qu'il a fait des records successifs battus par Wall Street depuis son élection, le baromètre du succès de sa politique économique. En deux jours, le Dow Jones est redescendu à ses niveaux de fin juillet et le Nasdaq, qui concentre énormément de titres technologiques, à ceux de début mai. Et à moins d'un mois des législatives de mi-mandat, une chute durable du prix des actions serait du plus mauvais effet pour le président et son parti républicain, qui ont fait de l'économie florissante leur principal argument de campagne. Nombre d'Américains ont investi en Bourse, ne serait-ce que pour leur retraite, et toute chute des prix a un effet négatif sur le moral des ménages.